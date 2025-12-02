Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 02/12/2025
Região

7º Encontro 'Guerreiras Convida para a Luta' discute propósito de vida após o câncer em Mogi

Evento será realizado nesta quarta-feira (3), às 14 horas

02 dezembro 2025 - 15h54Por de Mogi
7º Encontro 'Guerreiras Convida para a Luta' discute propósito de vida após o câncer em Mogi7º Encontro 'Guerreiras Convida para a Luta' discute propósito de vida após o câncer em Mogi - (Foto: Divulgação)

O Centro Oncológico Mogi das Cruzes realiza nesta quarta-feira (03/12), às 14 horas, o 7º Encontro do projeto Guerreiras Convida para a Luta, iniciativa dedicada ao acolhimento, fortalecimento emocional e troca de experiências entre mulheres em diferentes fases do tratamento oncológico.

Com o tema “Do Luto à Luta: criando um propósito para a vida após o câncer”, o encontro propõe uma reflexão profunda sobre reconstrução de identidade, ressignificação da vida e reencontro com novos caminhos após o enfrentamento da doença.

A condução do evento ficará por conta de Elisandra Rodrigues, do Instituto Sou Girassol, que já enfrentou o câncer e agora tem oferecido acolhimento e apoio emocional a mulheres em tratamento. A atividade também contará com a participação da Dra. Cristina Rodrigues Saraceni, médica ginecologista do Centro Oncológico Mogi das Cruzes, que irá contribuir com orientações voltadas à saúde integral da mulher durante e após o tratamento oncológico.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site www.cursos.oncomogi.com.br.

O encontro será realizado no Centro Oncológico Mogi das Cruzes, localizado na Rua Osmar Marinho Couto, 78 — Alto do Ipiranga.

O projeto Guerreiras Convida para a Luta já impactou dezenas de mulheres desde sua criação e tem como propósito oferecer suporte emocional, fortalecer o senso de comunidade e estimular o protagonismo feminino na jornada de enfrentamento ao câncer.

