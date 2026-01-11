Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Autuações ao transporte escolar disparam e chegam a 136 em 2025

Alto Tietê registrou um aumento de 1.400% nas operações de Transporte Escolar Seguro (OTES) em 2025. Ao longo do ano, foram realizadas 45 ações

11 janeiro 2026 - 05h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Autuações ao transporte escolar disparam e chegam a 136 em 2025 Autuações ao transporte escolar disparam e chegam a 136 em 2025 - (Foto: Divulgação/Agência SP)

O Alto Tietê registrou um aumento de 1.400% nas operações de Transporte Escolar Seguro (OTES) em 2025. Ao longo do ano, foram realizadas 45 ações em todas as dez cidades da região, contra três em 2024, segundo o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).

O aumento das ações refletiu nos resultados, o número de autuações passou de 67 em 2024 para 136 em 2025, alta de 102%, enquanto a quantidade de veículos checados saltou de 47 para 243, um crescimento de 417% no período.

Na OTES, promovida pelo Detran-SP para reforçar a proteção dos estudantes, as equipes de fiscalização verificam documentos, autorizações, condições gerais de conservação, itens de segurança e a regularidade dos cursos e licenças dos condutores. 

Conduzir veículo escolar sem possuir ou portar a autorização específica para a função foi a infração mais detectada na região, com 61 autuações. Dirigir veículo sem possuir curso especializado obrigatório (14), veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança (4) e veículo em desacordo com especificações e falta de inscrição e simbologia – sem o dístico “Escolar” (2), também foram destaques nas infrações.

Em Suzano, o número de autuações, chegaram a 32 em 2025, 84 veículos chegados e dez operações; em seguida está Ferraz de Vasconcelos, com 20 infrações, 62 veículos fiscalizados e dez operações; Santa Isabel aparece na sequência, com 15 autuações, seis carros chegados e uma operação; Mogi das Cruzes teve nove autuações, 43 veículos chegados e dez operações; Arujá contabilizou duas autuações, três veículos fiscalizados em duas operações.

Por sua vez, Itaquaquecetuba, Poá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis não tiveram autuações. Em Itaquá foram cinco operações e 15 veículos fiscalizados; em Poá, quatro operações e 20 veículos fiscalizados; Salesópolis teve uma operação e cinco carros checados; Biritiba uma operação e um carro fiscalizado; por fim, Guararema teve uma operação e um veículo checado. 

O que é fiscalizado 

Itens indispensáveis para a segurança dos estudantes transportados são checados durante as fiscalizações do Detran-SP – como condições dos pneus, sistema de lanterna e de freios, faixas refletivas, além de itens obrigatórios de segurança, como extintor de incêndio, lanternas, cronotacógrafo, cintos de segurança, entre outros. Também são conferidos a pintura amarela na lateral completa do veículo com a escrita escolar e os documentos que atestam a regularidade da licença para esse tipo de atividade, como autorização para transporte escolar para o veículo e para condutor. 

Os veículos de transporte escolar devem passar por vistorias semestrais em uma Instituição Técnica Licenciada (ITL), responsável pela inspeção veicular para solicitar a autorização de circulação, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e na Portaria Normativa do Detran-SP, número 11, de 2023. Essas instituições estão espalhadas por todo o Estado (https://servicos.sp.gov.br/fcarta/7FE9E3D4-847D-437F-B4D7-82CB8A1603B9). Para fazer a vistoria na ITL, o transportador pode fazer o agendamento diretamente com a empresa. Após liberação do laudo aprovado, ele inclui o documento na solicitação da autorização para o exercício da atividade, feita diretamente pelo site do Detran-SP. 

