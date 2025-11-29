Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 29 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 29/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Homicídios crescem 40,3% com 87 mortes em dez meses no Alto Tietê

Dados da Secretaria de Segurança Pública foram divulgados nesta sexta-feira e indicam aumento nos assassinatos

29 novembro 2025 - 05h00Por Fernando Barreto - da Região
Homicídios crescem 40,3% com 87 mortes em dez meses no Alto Tietê Homicídios crescem 40,3% com 87 mortes em dez meses no Alto Tietê - (Foto: Divulgação)
O número de assassinatos no Alto Tietê aumentou 40,3% entre janeiro e outubro deste ano quando comparado ao mesmo período de 2024.
 
Neste ano foram 87 homicídios registrados, enquanto em 2024 foram 62. Uma diferença de 25 ocorrências.
 
Os dados são da SSP e foram divulgados nesta sexta-feira.
 
Redução
 
Das dez cidades da região, três reduziram os índices, uma manteve e outras seis tiveram aumento.
 
Entre as que reduziram estão Arujá, Biritiba e Ferraz.
 
Em Arujá e Biritiba a queda foi de 50%, passando de duas para uma vítima.
 
Em Ferraz a queda foi de 25%, passando de oito para seis homicídios.
 
Somente Guararema não teve mortes registradas. A cidade não teve assassinatos tanto neste ano quanto ano passado.
 
Aumento
 
As outras seis cidades da região tiveram aumento.
 
O maior crescimento percentual foi em Santa Isabel, que saltou 200%, passando de uma para três vítimas.
 
Em segundo lugar está Suzano, com saldo de 177% no número de assassinatos. A cidade passou de nove para 25 homicídios.
 
Em seguida aparece Salesópolis, com salto de 100%, passando de um para dois.
 
Fecham a lista, Mogi, Poá e Itaquá, com crescimento de 35,7%, 33,3% e 15,7%, respectivamente.
 
Em Mogi o número de mortes passou de 14 para 19.
 
Enquanto em Poá passou de seis para oito. E em Itaquá foi de 19 para 22 vítimas.
 
Estado
 
Nos números estaduais caíram. Os homicídios dolosos, quando há intenção, registraram 192 ocorrências em outubro deste ano. Em comparação ao mesmo período de 2024, a redução foi de 6,3%.
 
Em todo o ano, o estado de São Paulo contabilizou 2.011 mortes, chegando a uma redução de 2,6% sobre os dez meses de 2024, quando aconteceram 2.065 crimes. A marca renova a mínima histórica para o período.
 
Os latrocínios, roubos seguidos de morte, recuaram de 13 registros, em outubro de 2024, para oito casos neste ano. Em 2025, esse tipo de crime acumula uma queda de 24,3%, com 109 ocorrências, atingindo o menor número desde o início da série histórica.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Defesa Civil de Ferraz conclui capacitação com os novos Guardas Municipais
Região

Defesa Civil de Ferraz conclui capacitação com os novos Guardas Municipais

Saulo Souza discute implantação das alças do Rodoanel em Poá
Região

Saulo Souza discute implantação das alças do Rodoanel em Poá

Jovens da Geração Z querem independência financeira mais cedo e veem nos cursos técnicos o caminho
Região

Jovens da Geração Z querem independência financeira mais cedo e veem nos cursos técnicos o caminho

Sarau comunitário marca o lançamento oficial de Corpo-Bruja em Poá
Região

Sarau comunitário marca o lançamento oficial de Corpo-Bruja em Poá

Autores de Suzano e região estarão na ExpoFavela Nacional neste final de semana
Região

Autores de Suzano e região estarão na ExpoFavela Nacional neste final de semana

Ferraz garante transporte gratuito para candidatos do Vestibulinho Etec 2025
Região

Ferraz garante transporte gratuito para candidatos do Vestibulinho Etec 2025