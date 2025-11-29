Homicídios crescem 40,3% com 87 mortes em dez meses no Alto Tietê

O número de assassinatos no Alto Tietê aumentou 40,3% entre janeiro e outubro deste ano quando comparado ao mesmo período de 2024.

Neste ano foram 87 homicídios registrados, enquanto em 2024 foram 62. Uma diferença de 25 ocorrências.

Os dados são da SSP e foram divulgados nesta sexta-feira.

Redução

Das dez cidades da região, três reduziram os índices, uma manteve e outras seis tiveram aumento.

Entre as que reduziram estão Arujá, Biritiba e Ferraz.

Em Arujá e Biritiba a queda foi de 50%, passando de duas para uma vítima.

Em Ferraz a queda foi de 25%, passando de oito para seis homicídios.

Somente Guararema não teve mortes registradas. A cidade não teve assassinatos tanto neste ano quanto ano passado.

Aumento

As outras seis cidades da região tiveram aumento.

O maior crescimento percentual foi em Santa Isabel, que saltou 200%, passando de uma para três vítimas.

Em segundo lugar está Suzano, com saldo de 177% no número de assassinatos. A cidade passou de nove para 25 homicídios.

Em seguida aparece Salesópolis, com salto de 100%, passando de um para dois.

Fecham a lista, Mogi, Poá e Itaquá, com crescimento de 35,7%, 33,3% e 15,7%, respectivamente.

Em Mogi o número de mortes passou de 14 para 19.

Enquanto em Poá passou de seis para oito. E em Itaquá foi de 19 para 22 vítimas.

Estado

Nos números estaduais caíram. Os homicídios dolosos, quando há intenção, registraram 192 ocorrências em outubro deste ano. Em comparação ao mesmo período de 2024, a redução foi de 6,3%.

Em todo o ano, o estado de São Paulo contabilizou 2.011 mortes, chegando a uma redução de 2,6% sobre os dez meses de 2024, quando aconteceram 2.065 crimes. A marca renova a mínima histórica para o período.

Os latrocínios, roubos seguidos de morte, recuaram de 13 registros, em outubro de 2024, para oito casos neste ano. Em 2025, esse tipo de crime acumula uma queda de 24,3%, com 109 ocorrências, atingindo o menor número desde o início da série histórica.