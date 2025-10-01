Homicídios no Alto Tietê crescem 50% entre janeiro e agosto com 72 assassinatos

Os números de homicídios no Alto Tietê cresceram 50% entre janeiro e agosto deste ano quando comparado ao mesmo período do ano passado. Foram 72 assassinatos neste ano e 48 em 2024.

Os dados são da SSP e foram divulgados nesta quarta-feira.

Veja tabela abaixo.

Suzano

A cidade de Suzano é a que teve maior crescimento no número de casos de homicídio. O percentual de aumento indica 320% a mais, passando de cinco homicídios para 21 nos períodos analisados.

Somente nos dados de agosto, Suzano manteve os índices: foi uma ocorrência tanto em agosto deste ano quando no mesmo mês do ano passado.

Tabela de homicídios entre janeiro e agosto

Aumento

Além de Suzano, outras cinco cidades tiveram aumento no número de homicídios nos períodos. Santa Isabel disparou em 200%, passando de um para três homicídios neste ano.

Poá teve crescimento de 75%, passando de quatro para sete assassinatos. Mogi e Itaquá aparecem com números parecidos. Em Mogi saltou 15,3%, passando de 13 para 15 homicídios e Itaquá passou de 17 para 18, o que representa 5,88%.

Fecha a lista, Salesópolis, que não teve nenhum homicídio ano passado e já registrou dois casos entre janeiro e agosto deste ano.

Queda

Apenas uma cidade teve queda no número de assassinatos. Ferraz registrou queda de 28,5%, passando de sete para cinco óbitos. Em agosto a cidade cresceu, de zero para um caso.

Manteve

Três cidades registraram o mesmo número de homicídios ou não teve óbitos tanto neste ano quanto ano passado.

Biritiba teve uma ocorrência em 2024 e 2025, nos períodos analisados.

Arujá e Guararema não registraram óbitos nos períodos.