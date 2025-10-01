Homicídios no Alto Tietê crescem 50% entre janeiro e agosto com 72 assassinatos

Os números de homicídios no Alto Tietê cresceram 50% entre janeiro e agosto deste ano quando comparado ao mesmo período do ano passado. Foram 72 assassinatos neste ano e 48 em 2024.
Os dados são da SSP e foram divulgados nesta quarta-feira.
Veja tabela abaixo.
Suzano
A cidade de Suzano é a que teve maior crescimento no número de casos de homicídio. O percentual de aumento indica 320% a mais, passando de cinco homicídios para 21 nos períodos analisados.
Somente nos dados de agosto, Suzano manteve os índices: foi uma ocorrência tanto em agosto deste ano quando no mesmo mês do ano passado.
Aumento
Além de Suzano, outras cinco cidades tiveram aumento no número de homicídios nos períodos. Santa Isabel disparou em 200%, passando de um para três homicídios neste ano.
Poá teve crescimento de 75%, passando de quatro para sete assassinatos. Mogi e Itaquá aparecem com números parecidos. Em Mogi saltou 15,3%, passando de 13 para 15 homicídios e Itaquá passou de 17 para 18, o que representa 5,88%.
Fecha a lista, Salesópolis, que não teve nenhum homicídio ano passado e já registrou dois casos entre janeiro e agosto deste ano.
Queda
Apenas uma cidade teve queda no número de assassinatos. Ferraz registrou queda de 28,5%, passando de sete para cinco óbitos. Em agosto a cidade cresceu, de zero para um caso.
Manteve
Três cidades registraram o mesmo número de homicídios ou não teve óbitos tanto neste ano quanto ano passado.
Biritiba teve uma ocorrência em 2024 e 2025, nos períodos analisados.
Arujá e Guararema não registraram óbitos nos períodos.