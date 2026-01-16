Itaquá Park Shopping recebe a primeira Feira de Adoção Pet no dia 17

Em sua primeira edição do ano, o Itaquá Park Shopping recebe, no próximo sábado (17/1), o evento de adoção de cães e gatos, no Park Pet, localizado no corredor do Poupatempo, das 10h às 16h.

O evento, que é aberto ao público, contará com animais filhotes e adultos à espera de um lar, já vermifugados e vacinados. Para adotar, é necessário ser maior de idade, apresentar um documento com foto e comprovante de residência, além de assinar o Termo de Adoção Consciente, a fim de garantir o bem-estar e a saúde do pet.

O shopping apoia esta campanha por reconhecer a importância de retirar os animais das ruas e oferecer um lar para eles. Para tanto, os visitantes que estão acompanhados de seus pets podem usufruir das delícias que o shopping oferece na hora da refeição, utilizando a Praça Pet, onde seu amiguinho é muito bem-vindo e que está localizada próxima à Praça de Alimentação, no piso superior.

“Apoiamos a causa animal, que faz toda a diferença para a família que adota. Além disso, o Itaquá Park Shopping é pet friendly, pois nossos visitantes podem passear com seus animais de estimação pelos corredores, pela praça de eventos e ainda contam com um espaço para que seu novo amiguinho tenha um momento de descompressão”, afirma o gerente de Marketing, Daniel Eckert.

Sobre o Itaquá Park Shopping

Inaugurado em 2017, o Itaquá Park Shopping é o primeiro shopping center de Itaquaquecetuba e oferece um amplo mix de lojas, serviços e opções de lazer e entretenimento. Com mais de 120 lojas, sendo cinco âncoras nacionais, quatro megalojas, cinema, da rede Cinépolis, Poupatempo, Supermercado Nagumo, Clínica de Saúde, Loja de moda Caedu e muito mais. O empreendimento recebe anualmente 6 milhões de visitantes e se tornou um destino indispensável para quem busca qualidade e conveniência. Está localizado estrategicamente na estrada municipal do Mandi, 1.205, no bairro Jardim Adriane, com saída para a Rodovia Governador Mário Covas Júnior.

Acessibilidade e Transporte Público

O Itaquá Park Shopping está bem conectado com a cidade de Itaquá e outras regiões vizinhas, oferecendo diversas opções de acesso por transporte público. Com linhas municipais e intermunicipais.

· Linhas Municipais:

o 01 - Marengo - Estação de Itaquá

o 02 - Vila Augusta - Term. Eng.º Manoel Feio

o 05 - Jd. Marcelo - Monte Belo V/Jd. do Carmo

o 15 - CDHU via Shopping

o 16 - Vila Augusta -Estação de Itaquá

o 29 - Terra Prometida v/Shopping - Centro

o 34 - Fortuna - Manoel Feio

· Linhas Intermunicipais:

o 332 - Suzano (Vila Sol Nascente)

o 332VP1 - Suzano (Estação Suzano)