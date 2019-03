15º Concurso Miss e Mister Akimatsuri Júnior está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a 15ª edição do concurso “Miss e Mister Akimatsuri Junior”, que será realizado dia 13 de abril na 34ª edição do Festival de Outono Akimatsuri.

Podem participar crianças com idade entre 6 e 9 anos, descendentes de japoneses e que estejam matriculadas em escolas da rede pública ou particular de Mogi das Cruzes. Serão premiados os quatro primeiros colocados de cada sexo. As demais crianças inscritas receberão um brinde especial pela participação.

Cada escola deverá realizar a seleção interna, podendo inscrever um ou dois casais (um menino e uma menina).

Na ficha de inscrição, além dos dados pessoais da criança, dos pais e da escola, é importante descrever a origem de ascendência do concorrente e estar assinada pelo responsável legal.

A inscrição deve ser encaminhada para o Bunkyo de Mogi das Cruzes até o dia 29 de março, localizado na Rua Presidente Campos Salles, 230, Vila Industrial. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, entre 9 e 17 horas.

Serão classificadas 25 crianças de cada sexo que entregarem a ficha de inscrição dentro do prazo estabelecido.

No dia do concurso, às 8 horas, será realizado um ensaio obrigatório no palco do Akimatsuri. Todas as crianças devem desfilar com o uniforme da escola em que estudam.

O 15º Concurso Miss e Mister Akimatsuri Júnior acontecerá no segundo final de semana do Akimatsuri, às 16 horas, no Centro Esportivo do Bunkyo, localizado na Avenida Japão, 5919, bairro Porteira Preta.

Outras informações pelo telefone 4791-2022.