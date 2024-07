Mulher morre em acidente de carro após ser sequestrada em Mogi

Uma mulher de 70 anos morreu em acidente após sofrer um sequestro nesta sexta-feira (19). Segundo informações da Polícia Militar (PM), um homem estava com a vítima. Ambas estavam no interior de um veículo roubado na Rodovia Ayrton Senna, entre Mogi das Cruzes e Arujá. Dois suspeitos dirigiam o veículo.

Ainda conforme a PM, os criminosos seguiram pela Rodovia Pedro Eroles e, na sequência, acessaram a Rodovia Presidente Dutra. Houve perseguição. Ainda segundo a PM, no trecho de Guarulhos, conhecido como Trevo Bonsucesso, o carro capotou. A mulher morreu no local. O homem que estava com a vítima foi socorrido e levado para um hospital do município em estado grave.

Um dos suspeitos sofreu fratura na perna e também precisou ser hospitalizado. O comparsa foi preso e sofreu apenas escoriações.