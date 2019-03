6º Festival da Canção começa com show da cantora Ceumar

Nesta quinta-feira (21) terá início a 6ª edição do Festival da Canção de Mogi das Cruzes. No dia de abertura do evento, o público poderá conferir show com a cantora Ceumar, que acontecerá a partir das 19h30 no Theatro Vasques. A entrada é gratuita e os interessados devem retirar os ingressos com uma hora de antecedência, na bilheteria do próprio teatro.

Presente no cenário musical desde 2000, quando lançou seu primeiro álbum, a cantora e compositora Ceumar une músicas tradicionais brasileiras, especialmente as do folclore nordestino, com sonoridades contemporâneas.

Em 2018, lançou seu sétimo e último trabalho, intitulado “Viola Perfumosa”, ao lado do cantor e violoncelista carioca Lui Coimbra e o violeiro paulista Paulo Freire.

No sábado, as 15 músicas selecionadas para o festival serão apresentadas ao júri, também no Theatro Vasques, a partir das 20 horas.

Todos os selecionados receberão premiação no valor de R$ 1 mil, mas só receberão troféus os vencedores nas seguintes categorias: melhor canção (1º, 2º e 3º lugar), melhor intérprete e troféu Prêmio Prata da Casa, que é destinado à melhor canção mogiana. A entrada no sábado também é gratuita.

Veja a lista dos selecionados

Os jurados do festival serão Socorro Lira, Kleber Albuquerque e Marina De La Riva, todos com ampla bagagem e carreira consolidada no mercado musical. Tanto esses artistas quanto à atração de abertura virão à cidade por meio de uma parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc).

Vale lembrar que todas as canções habilitadas a concorrerem aos prêmios são originais, com letras predominantemente compostas na língua portuguesa e não contêm plágios, adaptações ou versões de obras de outros autores e compositores.

O 6º Festival da Canção de Mogi das Cruzes tem por objetivo incentivar a música popular brasileira, aprimorar e desenvolver a cultura musical, revelar talentos e valorizar os artistas, os compositores e intérpretes da música, promover o intercâmbio artístico-cultural e revelar novos talentos.

Neste ano o evento chega com um formato um pouco diferente, razão pela qual é intitulado “edição voz e violão”.

Na prática, as apresentações das canções selecionadas não contarão mais com uma banda de apoio.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900.