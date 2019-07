Anderson Magalhães: ‘baladeiro’ da coluna social e do Programa ‘Circulação’

O colunista social Anderson Magalhães contou sobre a carreira, falou do programa de TV, o Circulação, que apresenta pelo menos uma vez por semana, e repercutiu planos para sua carreira como comunicador.

Carreira

Magalhães iniciou no DS em julho de 2016, mas atua no ramo de colunista social desde o começo dos anos 2000.

Na época, começou pelo jornal A Semana, a convite de uma das editoras do jornal. Ficou por seis anos no veículo e depois seguiu para o jornal O Diário, de Mogi das Cruzes, onde ficou por dez anos.

Mogiano

Em 2005, Magalhães foi condecorado com o título de Cidadão Mogiano. O prêmio é entregue a quem realiza trabalhos de expressiva notoriedade para a cidade. No caso do colunista, incentivava a arrecadação de leite e divulgava os trabalhos realizados pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Mogi.

O título foi conquistado em 2005 e Magalhães se tornou o mais jovem a receber o prêmio na cidade. Na época, ele tinha 27 anos, sendo que a maioria dos premiados recebem o título entre 40 e 45 anos.

Política

Questões políticas são recorrentes em colunas sociais. Magalhães citou, como exemplo, a coluna da jornalista Mônica Bergamo, no jornal Folha de S. Paulo, onde ela comenta sobre assuntos políticos.

No entanto, com o colunista, o assunto trouxe repercussão polêmica. Em 2014, durante a disputa da campanha eleitoral entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, ele publicou comentário que dizia que "diaristas deveriam ficar em casa e porteiros não deveriam sair dos prédios". Durante participação no programa DS Entrevista, no último dia 2, Magalhães afirmou que foi infeliz ao publicar o texto. "Se pudesse voltar no tempo, não repetiria a ação".

Contudo, disse não ter se arrependido. Segundo ele, houve mudanças positivas na área profissional após o fato.

Planos

Para 2020, Magalhães pretende ampliar o programa de televisão, Circulação. Há mais de 15 anos no ar, atualmente é transmitido todos os dias pela NET.