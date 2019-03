Caderno D Banda ‘Sociedade Clandestina’ doa roupas para campanha Entrega ocorreu no Fundo Social, responsável pela Campanha do Agasalho, e contou com membros da banda

Banda ‘Sociedade Clandestina’ doa roupas para campanha Foto: Ney Sarmento/PMMC A presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Karin Melo, recebeu, no final da tarde da última quinta-feira (28), uma doação para a Campanha do Agasalho 2019. A arrecadação dos itens foi feita pela banda Sociedade Clandestina, que fez uma apresentação musical no último dia 22 (sexta-feira) e pediu ao público para contribuir com peças de frio. “Agradeço muito pela doação e pelo olhar que vocês têm pelo outro. Aproveito para convidá-los também para participar das entregas, pois é no momento da entrega em que vemos a importância dessa ação”, pontuou. A entrega aconteceu na sede no Fundo Social e contou com a presença dos membros da banda, Renato Mantovani, Cauê Coutinho, Henrique Miguel e Vinícius Siqueira. Doação Quem quiser fazer doações para o Fundo Social deve entrar em contato pelo telefone 4798-5143.

