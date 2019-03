Centro Cultural Moriconi recebe exposição de Mauricio Chaer

Quem passa em frente ao Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, no centro de Suzano, já deve ter notado uma nova intervenção artística no prédio. Os guarda-chuvas coloridos e feitos a partir de gravetos de uma árvore presente no quintal do artista plástico mogiano Mauricio Chaer fazem parte da nova exposição. Quase 30 peças compõem a mostra externa e foi especialmente pensada para a arquitetura do equipamento público.

A exposição “Galhinhos entre Nós” é fruto de uma pesquisa do artista sobre as novas possibilidades de tridimensionalidade e diálogos entre arte contemporânea e arquitetura. Os trabalhos estarão disponíveis para visitação a partir desta sexta-feira (22), às 19 horas. Para além do que é visto fora do Centro Cultural, mais 22 obras compõem a mostra do lado de dentro, também confeccionadas com gravetos. A exposição segue até o dia 15 de abril.

Os “galhinhos” cuidadosamente presos com fios coloridos de lã formam obras de dimensões grandiosas e de leveza em seu aspecto estético. Temas como astros, planetas e outras formas orgânicas que remetem a figuras da natureza, trazem ao visitante uma experiência única em contato com o universo que propõe o artista.

Todas as obras já estão instaladas dentro do Centro Cultural. Uma delas é a “Mantra” que tem aproximadamente 4 metros de diâmetro e uma forma sinuosa que leva o olhar do espectador ao movimento cíclico que ela cria.

Para o secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo, receber as obras de Chaer em Suzano é um presente para o enriquecimento cultural da cidade. “Ter uma mostra especialmente pensada e criada para o Moriconi é um convite para que as pessoas entrem e conheçam mais sobre o trabalho desse artista da nossa região”, disse.

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi está localizado na rua Benjamin Constant, 682, na região central de Suzano, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.