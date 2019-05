Cineteatro terá palestra sobre expansão do mercado hoteleiro em Suzano

O Cineteatro Wilma Bentivegna receberá nesta quarta-feira (29), às 18 horas, a palestra “Mercado Hoteleiro como Fator de Desenvolvimento Econômico”. A iniciativa, elaborada a partir de uma parceria entre o Conselho Municipal de Turismo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo (Abih-SP), tem como meta expandir as fronteiras deste segmento.

A apresentação será comandada por Bruno Omori, presidente da entidade, e direcionada a profissionais da indústria hoteleira no município, bem como pessoas interessadas em investir no setor, que apresenta oportunidades para crescimento. O principal objetivo do encontro é mostrar a importância da hotelaria para a cadeia produtiva e romper os estereótipos envolvendo a área, apresentando-a como linha auxiliar para a indústria e o comércio.

Segundo levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, apenas o fluxo de turistas para um parque aquático localizado no distrito de Palmeiras pode chegar a 650 mil frequentadores até o final deste ano, bem como as 300 mil pessoas registradas de diversos pontos do País e do exterior para eventos como Festa da Dália, Festa das Nações, Festa da Cerejeira, Festa Nordestina e outros do calendário oficial da cidade.

Para o secretário André Loducca, a cidade apresenta uma demanda por este setor que poderá converter na geração de mais empregos e renda. “Esta demanda nasceu de um diálogo que estabelecemos com os empresários em Suzano, que recebem todos os anos milhares de pessoas para reuniões de negócios, cursos e qualificações, bem como para atender às necessidades do setor industrial aqui instalado. O fortalecimento de nossa rede hoteleira não é apenas um passo decisivo para a prestação de serviços no futuro, mas para o crescimento da indústria e do comércio no presente”, explicou.

A palestra será gratuita e aberta para todos os interessados. Mais informações estão disponíveis pelo telefone da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano: (11) 4742-9579. O Cineteatro Wilma Bentivegna fica na rua Paraná, 70, no centro.