Comemoração do Dia do Rock traz Banda Korzus a Suzano

Em comemoração ao Dia Mundial do Rock, celebrado em 13 de julho, a Prefeitura de Suzano realizará, em parceria com o "Coletivo Rock", a 4ª edição do "Rock na Boa". O evento acontecerá em 21 de julho, num domingo, a partir das 13 horas, no Parque Municipal Max Feffer.

Evento

Cinco shows estão programados para acontecerem no local. A principal atração será a banda de thrash metal Korzus, conhecida nacionalmente e internacionalmente por amantes do gênero.

Além disso, também ocorrerá a apresentação da banda Prowler, com o cover da famosa banda Iron Maiden.

Apresentações das bandas Haunter, Old School Trip e Thor também acontecerão no parque.

A entrada é gratuita, mas quem quiser, pode levar dois quilos de alimentos não perecíveis. Os alimentos arrecadados serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade (Fuss) de Suzano para, posteriormente, serem doados para pessoas carentes.

"A cidade nunca teve um evento assim. Anunciamos há duas semanas e temos certeza que será um grande sucesso", conta Danilo Caetano Petti, produtor, integrante do "Coletivo Rock" de Suzano e organizador do evento.

Outras atrações

Além das apresentações e dos recursos que o Max Feffer disponibiliza para a população, o local contará com espaço de recreação para as crianças, que terão pula-pula e outros brinquedos disponíveis.

Uma praça de alimentação também será montada dentro do parque.

"O rock tem isso, o interesse de ajudar o próximo. Realizar um evento deste é uma ação muito prazerosa para nós. Com a gente não tem miséria", afirma Danilo.

O organizador também torce para que o projeto “Rock na Boa” cresça. "Há doze anos realizo eventos aqui na cidade. É uma área gostosa para trabalhar. Esperamos que o projeto cresça. É importante que ações como essas sejam realizadas para ajudar quem mais precisa", conclui o produtor.