Concerto apresenta repertório baseado em temas de novela

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu, nesta terça-feira (14), uma apresentação da série de concertos “Os Pequenos no Vasques”, que foi realizada às 20 horas, no Theatro Vasques.

Participaram todas as bandas do projeto “Pequenos Músicos… Primeiros Acordes na Escola”, preparado pelo Centro Municipal de Programas Educacionais (Cempre) Professor José Limongi Sobrinho. O evento contou com 46 crianças apresentando um repertório baseado em temas de novelas, relembrando histórias que marcaram o público de várias gerações.

Projeto

O projeto “Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola” começou em 2011, quando a Prefeitura de Mogi das Cruzes decidiu incluir aulas de música na grade curricular das escolas municipais.

Ampliação

Após expansões, o projeto hoje conta com cerca de 11 mil crianças e jovens distribuídos em bandas escolares e de nível avançado.

Atualmente, o projeto é formado por 16 bandas escolares municipais e pela Banda Sinfônica de Mogi das Cruzes

Em 2017, a Secretaria de Educação iniciou parceria com a Sinfônica de Mogi das Cruzes para gerenciar o projeto.

Sinfônica

A Sinfônica de Mogi da Cruzes é uma entidade sem fins lucrativos que atua desde 2013 na cidade, e atualmente gerencia diversos projetos musicais das secretarias de Cultura e de Educação.

O Theatro Vasques fica na rua Dr. Correa, 515 – Centro.