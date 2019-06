Cura energética, ThetaHealing terá palestra gratuita em Mogi na terça-feira

A Medicina trata com a mesma competência que a mente cura. E, para ter acesso a todas as potencialidades da mente, para que ela crie realidades que possam restabelecer a saúde, oferecer melhor equilíbrio e concentração e, até mesmo, atrair prosperidade, é necessário que ela esteja livre de crenças, remorso, ressentimentos, medo, preconceito e rancores que bloqueiam, limitam e estão divorciados da auto capacidade de regeneração. Essa é a base do ThetaHealing, criado nos Estados Unidos, na década de 1990, por Vianna Stibal, quando se curou de um câncer terminal.

A técnica de meditação quântica chegou ao Brasil há poucos anos. Por aqui, conta com discípulos do calibre de Marcelle Sampaio – uma das mais respeitadas instrutoras master de ThetaHealing do País. Na próxima terça-feira (11), a carioca de Petrópolis-RJ vai estar em Mogi das Cruzes para ministrar uma palestra sobre a prática. O encontro será realizado no Natureza Interior – Espaço Terapêutico (rua Presidente Campos Salles, 1.267 – centro), a partir das 19 horas. A entrada é gratuita. Inscrições e mais informações pelo telefone: (24) 99882-5609.

Para o ThetaHealing, todo mundo é igual, conforme explica Marcelle, não fazendo, assim, distinção de religião, raça, classe social, idade, profissão e gênero. Por meio de meditação guiada e visualização, a sessão leva o praticante à onda cerebral Theta (daí, o nome ThetaHealing: Theta = Onda Theta; Healing = Cura), que atua na parte da mente que reúne memórias e sensações, e que é acessada, via de regra, na hora de dormir e de acordar, passando do consciente para o subconsciente, e vice-versa. Ao agir diretamente onde estão guardadas as crenças, o ThetaHealing permite a alteração dos padrões armazenados, resultando em transformações positivas em diversas áreas da vida:

“Não devemos confundir ou rotular a prática com terapia ou análise, mas, também, não tem a ver com religião, crença. Costumo dizer que, com o ThetaHealing, entregamos para as pessoas uma chave, com a qual elas abrem a fechadura da mente, tendo, desta forma, acesso a tudo o que ela pode criar e fazer de bom para nós mesmos, inclusive curar. A meditação é o passaporte dessa prática”, relata Marcelle, que já atuou como professora-assistente de Vianna, e formou, ao longo dos últimos anos, centenas de instrutores, além de ter grande experiência em atendimentos.

A ideia da palestra que acontece de graça em Mogi na terça-feira é oferecer oportunidade aos interessados a terem acesso à meditação terapêutica e conhecerem seus benefícios.

Aqueles que quiserem se aprofundar na técnica poderão cursar o DNA Básico (curso introdutório de Thetahealing), que Marcelle vai ministrar nos dias 14, 15 e 16 de junho. Já nos dias 28, 29 e 30 de junho acontece o curso DNA Avançado, destinado a quem já passou pelo Básico.