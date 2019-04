Em turnê, banda Maglore vai se apresentar em Poá e Suzano

A banda Maglore prepara shows especiais para o Circuito Sesc de Artes 2019, projeto que espalha experiências culturais - todas gratuitas - pelo interior paulista. Depois de passar por Lorena, Areias e Cruzeiro, Ilha Solteira, Pereira Barreto e Andradina, o quarteto baiano segue para Poá em 12 de abril, Rio Grande da Serra em 13 de abril e Suzano em 14 de abril que completam a série.

Formada por Teago Oliveira (voz e guitarra), Lelo Brandão (guitarras e synth), Lucas Oliveira (baixo e voz) e Felipe Dieder (bateria), a Maglore prepara um repertório que contempla os quatros discos da sua trajetória, que se iniciou há 10 anos.

Faixas como "Mantra", "Café com Pão" e "Me Deixa Legal" podem ser esperadas, assim como "Não Existe Saudade no Cosmos", de autoria do grupo e gravada por Erasmo Carlos em seu último trabalho. Há ainda espaço para um momento dedicado a algumas músicas de Tim Maia.

“O legal do Circuito Sesc é que conseguimos levar o nosso show para cidades que nunca fomos antes", diz o vocalista Teago Oliveira.

"São sempre locais que temos público, mas dificilmente conseguiríamos chegar", completa.

Em Poá, a Maglore vai se apresentar em 12 de abril (sexta-feira), ás 16 horas, no Pavilhão de Eventos Antônio Massa, localizada na Avenida António Massa, no Centro.

Já em Suzano, a banda chega em 14 de abril (domingo), também às 16 horas, no CEU Gardênia, localizado na Rua Teruo Nishikawa, 481, no Jardim Gardênia Azul.

Todas as apresentações são gratuitas.