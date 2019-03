Especial ‘Elis Regina’ acontece nesta sexta-feira em Mogi

O projeto ‘Noite no Patteo’ traz uma atração especial para esta sexta-feira (15). A banda Fino Pop apresenta o seu ‘Elis Para Todos’. A abertura será às 19 horas com a cantora e compositora Mari Ana, o show começa às 20 horas e segue até as 22 horas no pergolado em frente à torre 1, no ComVem Patteo Mogilar. O happy hour é gratuito e para aqueles que chegarem a partir das 19 horas o preço do estacionamento terá preço único de R$ 5 até o final da apresentação.

A banda já apresentou esse espetáculo no ComVem Patteo Mogilar e foi sucesso absoluto, arrasando na interpretação de canções que ficaram conhecidas na voz de Elis Regina. Este é um show para todas as idades, desde os mais velhos relembrando o que viram da Elis, quanto os mais novos que vão receber essa bagagem musical.

Cantora

Mayra Lis, cantora da Fino Pop, conta que o especial tem uma roupagem nova para as músicas de Elis Regina, com o intuito de trazer grandes compositores para a juventude que está começando a curtir música e buscando referências musicais. O show traz arranjos modernos das composições que Elis interpretou e Mayra tenta chegar o mais perto possível da referência que Elis foi.Com voz potente e marcante, Mayra conta que a influência veio de sua mãe, Eliana, que sempre colocava as músicas de Elis para ela ouvir. Menina, ela ficava imitando as performances, dublando e cantarolando pela casa. A mãe, inclusive, achava que a filha se parecia muito com a artista.

O tempo passou e Mayra teve a oportunidade de materializar o sonho de interpretar Elis profissionalmente. No dia 29, a banda Come Together apresenta o show ‘Beatles Acústico’, no pergolado em frente à torre 2. O grupo se apresenta das 20 às 22 horas. O centro de compras fica na rua Manuel de Oliveira, 269, no bairro do Mogilar, em Mogi das Cruzes.

Quem quiser mais informações também pode acessar o site www.comvempatteomogilar.com.br.