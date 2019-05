Espetáculo ‘Bem Brasil e TV Brasileira’ é reapresentado neste sábado

O Centro de Arte Lilian Gumieiro estará reapresentando neste sábado (18), às 19h30, o seu 27º Espetáculo de dança, com o tema "TV Brasileira" e "Bem Brasil". Neste espetáculo, será apresentado 22 coreografias nos estilos jazz, contemporâneo, ballet, danças urbanas, estilo livre, jazz gospel, circo dança do ventre e dança de salão.

"Foi uma tarefa deliciosa, pois os coreógrafos construíram seus trabalhos com músicas brasileiras e músicas populares dos programas de TV do nosso país" diz a diretora Lilian Gumieiro.

Coreógrafos

Os coreógrafos são: Lais Petrim, Mariana Camargo, Alefh Mendes, Vinicius Lee, Dany Thavares, Marici Waizer, Milton André Lazari, Bianca Silêncio e Felipe Ryo, Fernanda Martins, B-boy cabelo, Luiz Felipe Amorim, Bárbara de Carvalho, Gisele Emiko, Valéria Mattos, Luiza Ginez e Milena Rodrigues.

"Bem Brasil"

A idéia do Centro de Arte foi montar um espetáculo cheio de ritmos, cores e muita emoção e valorizar os compositores, cantores, ritmos e estilos.

O espetáculo levará a platéia, em uma viagem por todos esses caminhos.

A viagem vai começar com um vídeo especialmente produzido para a noite por Henrique Xavier de Assis com o texto de Marilei Schiavi, da Rádio Metropolitana.

A viagem vai se passar em uma "Maria Fumaça”. Os viajantes enquanto apreciam as paisagens do Brasil, tem em seu pensamento a música, seus compositores, cantores e ritmos. Pela viagem o trem chegará ao Teatro Armando de Ré com uma parada e depois seguirá viagem pelo palco do teatro, com músicas de Vilas Lobos, Roberto Carlos, Elis Regina, Renato Russo, Roupa Nova, e muito mais, passando por músicas infantis, como o "Xou da Xuxa", com nossas Paquitas. "Aguardem grandes surpresas durante esse espetáculo emocionante", disse Lilian.

"TV Brasileira"

Nesta parte do espetáculo a escola mostrará um pouco da "TV Brasileira". Iniciarão com a "TV Tupi" tudo onde era preto e branco, passarão por novelas, desenhos animados, propagandas e programas infantis, como Penélope Charmosa, Seriados infantil, Sinhá Moça, TV Colosso e Jeanny é um Gênio.

Convites

Os convites estão à venda e as cadeiras são numeradas, na bilheteria a R$ 28.