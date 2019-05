Evento com músicas dos anos 70, 80 e 90 terá concurso de melhor fantasia

O “2º Flash Back”, com o tema das décadas de 70, 80 e 90, acontece neste sábado (11) no salão do Clube Suzaninho. O evento contará com muitas músicas das épocas, comidas e bebidas, além de promover um concurso de melhor fantasia. A abertura da festa está programada para às 19 horas.

A festa, que reúne moradores de Suzano e região, acontece pela segunda vez no espaço. A primeira foi um sucesso, onde aproximadamente 1,5 mil pessoas curtiram à noite toda.

Nesta edição, a previsão é de casa cheia mais uma vez. Segundo um dos organizadores da festa, Lázaro Thomaz de Lima, as pessoas poderão reviver, na noite deste sábado, um pouco de como eram as festas das décadas passadas.

“Vai ter música, comidas, bebidas, concurso, entre outras coisas que vão animar a todos os participantes. Esperamos um bom público. Queremos movimentar o clube e, principalmente, trazer alegria as pessoas. Estamos organizando a festa faz três meses”, enfatizou.

Na festa terá comidas, como por exemplo, esfihas, churrasco e salgados. O preço varia entre R$ 10 a R$ 15. Além disso, terá bebidas, como água, cerveja, refrigerante e vinho.

Para animar o público presente, além das tradicionais músicas das décadas de 70, 80 e 90, terá apresentação do DJ Dentinho e do Michael Jackson Cover.

Horário

A festa acontecerá a partir das 19 horas e deve ir até às 3 horas.

Serviço

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4747-6011 ou 96458-1046.