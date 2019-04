Festa de São José Operário terá show da dupla Léo e Júnior

A 53ª Edição da Festa de São José Operário, em Suzano, contará com a apresentação da dupla sertaneja Léo e Júnior. A atração está sendo oferecida pela Secretaria Estadual da Cultura a pedido do deputado Estevam Galvão (DEM).

Tradicional na cidade, a festa realizada na região da Casa Branca é lei estadual de autoria do deputado estadual - esta inclusa no Calendário Turístico Estadual de São Paulo.

“É uma das festas mais tradicionais de Suzano. Através desta lei, ela é reconhecida pelo seu foco cultural e turístico e conta todos os anos com apoio do Governo do Estado para a sua realização. Neste ano solicitamos uma atração cultural para integrar o calendário festivo e fomos contemplados com esta dupla sertaneja que já faz sucesso em todo o Brasil”, afirmou Estevam.

A abertura oficial da festa acontecerá na próxima quarta-feira. dia 1º, as 9 horas, com a presença de autoridades, com o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) e o deputado Estevam. Já a dupla se apresenta às 21 horas, encerrando o evento. Haverá ainda a apresentação do Grupo Toque de Deus, Dyego Marques e Yago Luna. A festa acontece na Rua Roberto dos Santos, 255, na Casa Branca.

Dupla

A dupla sertaneja é autora da música “Ô lá em casa”, sucesso de repercussão nacional que atingiu mais de 35 milhões de views no YouTube.

A canção foi reproduzida por cinco anos consecutivos no reality show Big Brother Brasil, da Rede Globo, e até hoje é presença em dezenas de playlists de sertanejo universitário em plataformas digitais.

O primeiro trabalho profissional aconteceu em 2004, quando eles gravaram o CD ‘Cowboy de Coração’. O álbum chamou tanta atenção do público e da crítica, que as faixas 'Por Toda Vida’ e ‘Paixão Saudade' receberam um convite para participar coletânea ‘Gado Novo’, lançada pela gravadora Universal Music.

O segundo disco, intitulado ‘Alegrando o Brasil’, conquistou o "Troféu Pérola de Ouro" na categoria ‘Melhor Dupla Sertaneja’, em 2008.