Festival ‘Rock na Boa’ agita Suzano no próximo dia 21

Suzano vai receber o projeto "Rock na Boa" no próximo dia 21, no Parque Max Feffer. O evento, que iniciará a partir das 13 horas, tem por objetivo alavancar a cena do rock no Alto Tietê. Para participar do evento é preciso doar um agasalho ou dois quilos de alimento não perecível.

Integrantes de três bandas, das cinco que vão se apresentar no dia 21, além de um dos organizadores do evento, o produtor Danilo Petti, participaram do programa DS Entrevista na última quinta-feira. Eles comentaram sobre o surgimento do projeto e a importância dele para o estilo musical na região.

Projeto

O projeto 'Rock na Boa' foi idealizado por Renato Freitas - baterista de uma das bandas que tocará no dia. Renato é um dos coordenadores do 'Coletivo do Rock', grupo que colocou em prática a ideia de um festival de rock em Suzano.

"O projeto 'Rock na Boa' surgiu há quatro anos. No começo nós não tínhamos nenhum apoio, basicamente brigamos na Prefeitura para conseguir o espaço. Quando fomos realizar a terceira edição, a Prefeitura nos apresentou o Danilo Petti, que veio com o intuito de ajudar a crescer o festival", disse o baterista Renato Freitas.

Com a chegada de Danilo o projeto cresceu e neste mês realizará a 3ª edição. No entanto, a festa deste ano terá apoio da Secretaria de Cultura.

Evento

O evento contará com a presença de cinco bandas, sendo quatro delas do Alto Tietê. São elas: Thor, Prowler, Haunter e Old School Trip.

Para Eduardo Marques, vocalista da banda Haunter, a "realização do evento é de grande importância para a cena desse estilo aqui na região".

Danilo Petti, por trabalhar com produção musical, e conhecer diferentes bandas, conseguiu levar ao evento uma das mais importantes bandas do estilo 'thrash metal' do País, a banda Korzus, que encerrará o festival.