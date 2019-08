Filmes de fantasia e terror são destaques no Cineteatro em agosto

Em agosto, não faltará opção para os amantes de cinema em Suzano. Da magia do universo de Harry Potter até a tensão do mundo pós-apocalíptico de Um Lugar Silencioso, a programação deste mês do Cineteatro Wilma Bentivegna promete diversão para todos os públicos, em horários acessíveis. Nas quartas e quintas-feiras, haverá sessões diurnas, às 9h30 e às 14h30, e uma noturna, às 19 horas. Já nos sábados será oferecida uma sessão única, às 15h30.

Dando início a programação nos períodos matutino e vespertino, nesta quarta-feira (07/08), a telona do espaço cultural será tomada pela emoção de “Extraordinário”, que será reprisado, nos mesmos horários, no dia 14 (quarta-feira). Já na quinta-feira (08/08), será a vez de se divertir com as trapalhadas do herói “Shazam!”, para então, no sábado (10/08), aventurar-se com o bruxo mais famoso de todos os tempos com a exibição de “Harry Potter e A Ordem da Fênix”.

A nostalgia marcará presença no local com a versão live-action do sucesso “Dumbo” nos dias 15, 22 e 29 de agosto (quintas-feiras). E, no sábado (17/08), Harry Potter volta a encantar a todos com o sexto filme da saga, o Enigma do Príncipe.

Em 21 e 28 de agosto (quartas-feiras), a astúcia e coragem de “Capitã Marvel” invade a sala de cinema, enquanto a primeira parte de “Harry Potter e as Relíquias da Morte” emocionará os fãs no dia 24 (sábado).

E, para fechar as sessões diurnas do mês com chave de ouro, no dia 31 de agosto (sábado), será exibida a animação “Wall-E”, que conta a história do último robô deixado na Terra.

Sessões noturnas

Filmes nacionais e de terror são destaques nas sessões noturnas (19 horas) do Ponto MIS, às quartas-feiras, e do CineClube, às quintas-feiras.

Neste mês, o Ponto MIS contará com dois encontros. O primeiro será nesta quarta-feira (07/08) com a exibição da comédia nacional “A Novela das 8”. Já no dia 28 (quarta-feira), a sessão será por conta do drama, também brasileiro, “O Vendedor de Sonhos”.

Na quinta-feira (08/08), o terror psicológico do diretor Jordan Peele, “Nós”, promete causar arrepios na primeira sessão do CineClube, com direito a bate-papo após o filme. Na semana seguinte (15/08), é a vez da ciborgue “Alita: Anjo de Combate” agitar o espaço cultural.

O terror volta a assombrar o Cineteatro no dia 22 (quinta-feira) com a apresentação da aclamada obra do gênero, “Um Lugar Silencioso”. E, encerrando os encontros do clube, na última quinta-feira do mês (29/08) será exibida a adaptação cinematográfica da obra de George Orwell: “Revolução do Bichos”.

Todas as sessões do Cineteatro Wilma Bentivegna, localizado no número 70 da rua Paraná, região central da cidade, são oferecidas gratuitamente pela Secretaria Municipal da Cultura. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4747-4180.