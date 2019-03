Fundo Social leva crianças, jovens e idosos ao espetáculo AbraKdabra do Circo Tihany

No início da noite desta sexta-feira (15), mais centenas de crianças, jovens e também idosos da cidade tiveram a oportunidade de acompanhar gratuitamente ao espetáculo “AbraKdabra”, do Circo Tihany, que está na cidade. A iniciativa é garantida por uma parceria entre o Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes e a direção do circo, que tem como diretor executivo o ilusionista Richard Massone.

Estiveram presentes nesta sessão crianças do Centro de Educação Infantil Comunitária - CEIC Curumin, de Jundiapeba, alunos do Conjunto Jefferson e também pessoas atendidas por entidades como o Cecim – Centro de Convivência do Idoso de Mogi das Cruzes, UnicaFisio, Unai – Universidade Aberta à Integração e Associação Nova Jundiapeba. A Secretaria Municipal de Assistência Social está atuando em parceria com o Fundo Social, na seleção e convite às pessoas que têm interesse e possibilidade de comparecer às sessões.

“Mais uma vez estamos aqui, tendo a alegria de proporcionar essa experiência mágica para tantas pessoas da nossa cidade. Este é um projeto que só nos trouxe satisfação, por isso estamos dando continuidade”, destacou a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, Karin Melo, que mais uma vez se fez presente.

Este é o terceiro ano consecutivo que o Fundo Social trava parceria com circos que cumprem temporada em Mogi das Cruzes. O objetivo é atender a pessoas das mais diversas partes da cidade, em especial alunos da rede pública de ensino, aqueles que são assistidos por entidades e vivem em situação de vulnerabilidade.

Na próxima semana, o Circo Tihany será palco para um grande evento do Fundo Social, que é o lançamento da Campanha do Agasalho 2019. Novamente, centenas de pessoas serão levadas para acompanhar o espetáculo de um dos três maiores circos itinerantes da América Latina.