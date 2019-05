Grandes shows abrem a Festa do Divino 2019 na quinta-feira

Logo no primeiro dia da Festa do Divino, na próxima quinta-feira, o tenor Rinaldo Viana, um dos maiores ícones da música lírica da atualidade, irá se apresentar com a Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes.

O concerto está marcado para às 20 horas, com aproximadamente uma hora de duração, e vai contar com a presença de 55 componentes da Orquestra, que tem como diretor artístico Lelis Gerson Felicio dos Reis. O maestro da noite será o convidado Israel Cardoso.

“Apresentaremos grandes clássicos já conhecidos pelo público, como Fosca, de Carlos Gomes, e Ave Maria, de Charles Gounod (1818-1893), em um repertório que tem tudo a ver com a proposta da festa”, diz Lelis Gerson. Um dia antes, contudo, no dia 29, haverá um ensaio geral, às 19h30, no Centro de Cidadania e Arte (Ciarte) de Mogi das Cruzes.

Na sexta-feira, dia 31, o som de origem caipira do cantor e compositor Renato Teixeira promete ao público uma viagem emocionante e divertida pela musicalidade do interior do Brasil. Teixeira, que ‘casa’ bem com o espírito da festa, é autor de conhecidas canções, como “Romaria” (grande sucesso na gravação de Elis Regina, em 1977), “Tocando em Frente” (em parceria com Almir Sater, gravada por Maria Bethânia), “Dadá Maria” (em dueto com Gal Costa), “Frete” (tema de abertura do seriado Carga Pesada, da Rede Globo), além de “Amanheceu”, também criou, junto com Sérgio Mineiro e Sérgio Campanelli o jingle “Balas de leite Kids”, entre outros.

Esta apresentação está sendo custeada pela própria festa.

O missionário e cantor Dunga (PHN) é a grande atração do sábado, dia 1º de junho, em uma apresentação de muita oração e música. Ele está vindo com o apoio do deputado federal Marco Bertaiolli e celebrará, ainda, a Missa Campal, à tarde, às 15 horas, também na Quermesse.

Quermesse

A Quermesse da Festa do Divino funciona no Centro Municipal Integrado “Deputado Maurício Nagib Najar”, no Mogilar (com acesso pela Avenida Cívica).

A entrada é franca.

Já para quem quiser deixar o carro no estacionamento, o valor a ser pago é R$ 12, igual ao do ano passado.