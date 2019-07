Grupo de Mogi produz comercial da Dolly e vira febre na internet

O grupo 'Friends Group Entertainment' produziu um vídeo que virou febre nas redes sociais e também ganhou espaço nas televisões. Baseado na história do super-herói 'Shazam', a produção interessou a Dolly Refrigerantes, que contatou o grupo e solicitou a nova versão do vídeo que utiliza produtos da Dolly.

Em três semanas o comercial foi produzido e lançado posteriormente nas redes sociais, tanto na página oficial da Dolly quanto na do grupo, além de ir ao ar na televisão. O vídeo foi gravado no Parque Centenário de Mogi das Cruzes.

"Produzimos o vídeo intitulado 'Amiguinho' e a Dolly nos procurou. Sem nenhuma pretensão, apenas pra fazermos o que sempre fizemos. Foi aí que tudo começou. Não imaginávamos que teria tanta repercussão", comenta o produtor independente e fundador do grupo, Felipe Paixão.

RECONHECIMENTO

Felipe ressalta que este trabalho em específico é muito importante para o grupo e diz que trouxe coisas boas e novas portas se abriram a partir da repercussão do comercial. "É gratificante demais. O mais importante é que fomos reconhecidos pelo nosso trabalho. É realmente maravilhoso. Foi uma experiência incrível".

GRUPO

O grupo 'Friends Group Entertainment' tem canal no YouTube há cinco anos e conta com diversos e mais variados vídeos e conteúdos cinematográficos. A ideia de produzir "Amiguinho' foi de Felipe. Atualmente, o grupo conta com uma equipe que contém 16 membros que participam das produções.

NOVOS TRABALHOS

De acordo com o produtor, o comercial abriu um novo leque de oportunidades à equipe e afirmou que o grupo vai continuar produzindo novos conteúdos para que possam crescer e evoluir cada vez mais. "Sempre sonhamos com este momento. A propaganda da Dolly nos deu novas oportunidades e vamos abraçar novas ideias e projetos", finalizou.