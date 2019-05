Hospital Santa Maria recebe a ‘Visita das Bandeiras do Divino’

O dia 29 de maio deste ano ficará marcado para sempre na história do Hospital Santa Maria, em Suzano, que recebeu, pela primeira vez, a visita das Bandeiras do Divino Espírito Santo.

A festeira Sueli Moraes Braz e a capitã de mastro Maria Auxiliadora Mercado Martins, acompanhadas das ex-festeiras Maria Isabel da Silva Mello (2015) e Rosângela Aparecida Almeida da Silva (2006). Elas foram recepcionadas pelo gestor executivo Paulo Fascina, pela diretora, a médica Maria Esther Tormin Vieira, pelo diretor-clínico, Acácio Yutaka e demais grupo de funcionários e colaboradores que integram a Pastoral da Saúde do hospital.

Emocionada, a festeira Sueli falou sobre a surpresa de ter recebido o pedido para a “Visita das Bandeiras” e, consequentemente, a abertura do Subimpério, instalado na unidade hospitalar. “Vir a Suzano, em um hospital que já tem um nome especial é um honra para nós, lembrando que o ventre de Maria foi o primeiro sacrário do Espírito Santo, então, este hospital é abençoado só de carregar este nome. E estamos aqui, trazendo essa mensagem do Divino Espírito Santo em um local que precisa do consolo dele a todos, tanto para os pacientes como para os enfermos. Que todos tenham saúde e paz”.

A capitã de mastro, por sua vez, ressaltou sobre a importância de se ter fé e acreditar sempre. “O Espírito Santo é que nos move, e nós temos de estar atentos a todos os sinais que Ele nos dá. Ele nos prepara e nos molda. Nós somos apenas o instrumento”, enfatizou a capitã de mastro.

Após fazer a abertura do Subimpério, todos percorreram algumas alas do hospital, entoando canções do Divino e transmitindo amor pelos corredores do Santa Maria.

Em um dos quartos, do andar da Maternidade, estava o casal Emerson dos Santos Araújo, de 30 anos, e Natália Souza Mesquita Araújo, de 30, moradores de Suzano. Ela estava com a pequena Evelyn, no colo, que nasceu no dia 28 de maio.

“Estamos felizes e emocionados por receber a visita do Espírito Santo. A nossa primeira filha já está abençoada”, disse Emerson, que, coincidentemente, participa todos os anos da Entrada dos Palmitos. “Sou devoto do Divino”, frisou.

Após a visita aos enfermos, todos foram até a capela para a reza final, seguida de café.

A diretora do hospital, Maria Esther, agradeceu a visita e falou sobre o início de uma tradição na unidade hospitalar.

“Nós já estávamos acostumados a receber o Divino, desde o Hospital Santana, então, aqui estamos seguindo uma tradição do Grupo que administra o hospital e fazendo com que este momento seja o primeiro de muitos. A Festa do Divino, embora seja de Mogi, está se expandindo. A fé não fica num lugar só, ela independe de localização. Por isto, resolvemos instalar aqui um Subimpério e fazer a visita das Bandeiras. Todos precisam muito de fé e temos de apoiar nela para suprir todas as dificuldades dos dias de hoje”, salientou Maria Esther.