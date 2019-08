Ingressos para o espetáculo 'Chopin ou o Tormento do Ideal' já podem ser trocados

No dia 1º de setembro, aniversário de 459 anos de Mogi das Cruzes, o Theatro Vasques será palco para duas sessões do espetáculo “Chopin ou o Tormento do Ideal”, que tem apoio do Programa de Ação Cultural (ProAC), do Governo do Estado de São Paulo. As apresentações serão às 16h e às 20h e os interessados já podem conseguir ingressos, mediante a doação de um litro de leite em embalagem cartonada (tetrapak), com validade mínima de um mês.

As trocas devem ser feitas diretamente no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, que fica na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, no Centro da cidade, de terça-feira a sábado, das 9h às 18h. A classificação etária é de 14 anos.

O espetáculo é uma homenagem aos 20 anos da vida e obra do compositor conhecido mundialmente, a partir da união entre música e poesia. O principal fio condutor do espetáculo foi retirado da biografia de George Sand - pseudônimo de Amandine - Aurore-Lucile Dupin, considerada a maior escritora francesa, uma das precursoras do feminismo e a primeira mulher a viver de direitos literários.

O espetáculo também é "costurado" por textos de cartas do próprio Chopin, entrelaça a vida do compositor com poemas de Musset, Liszt, Baudelaire, Gérard de Nerval e Saint-Pol-Roux. Suas composições são executadas ao vivo no piano com interpretação da pianista Clara Sverner, que é profunda conhecedora do repertório e do gênio chopiniano e foi indicada, em 2011, ao Grammy Latino pelo disco “Chopin por Clara Sverner”.

Outros testemunhos, cartas e poemas contribuem com a bela trilha musical, sugerindo a atmosfera impalpável que emerge de dentro de uma personagem dividida entre um cotidiano vivido às vezes dolorosamente e um ideal inatingível.

A cenografia é simples, mas romântica. A sala da casa de Chopin é retratada no palco a partir de uma poltrona, uma mesa de apoio, algumas partituras, grandes cortinas de fundo, um lustre com velas (cênicas) e o grande piano de cauda aberto. O estilo é romântico, intimista e transporta o espectador para outro tempo, marcado por uma elegância serena.

O Theatro Vasques, onde o espetáculo será apresentado, fica na rua Dr. Corrêa, 515, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900.

Composições de CHOPIN executadas ao vivo no piano

Balada?

Prelúdio n° 17

Noturno?

Prelúdio n° 15

Prelúdio n° 21

Mazurkas

Prelúdio n° 4

Valsa Op. 69, n° 2

Estudo Revolucionário

Prelúdio n° 1?

Prelúdio n° 6?

Prelúdio n° 20, Op. 28