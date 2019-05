Inscrições para gravações no EMAM vão até 31 de maio

As inscrições para o novo edital de gravação de áudio e produção fonográfica no Estúdio Municipal de Áudio e Música (EMAM), que se encerrariam nesta semana, foram prorrogadas para o dia 31 de maio. A extensão no prazo foi feita com o objetivo de dar mais oportunidade para que as pessoas interessadas possam participar da seleção.

São quatro modalidades abrangidas por este edital: CD autoral (4 projetos), CD cover (2 projetos), acessibilidade literára (2 projetos) e CD artista mirim (2 projetos). A inscrição é gratuita e deve ser feita pessoalmente na sede da Secretaria de Cultura e Turismo, que fica no número 795 da rua Coronel Souza Franco, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Edital

Só podem se inscrever pessoas físicas que comprovadamente moram na cidade há pelo menos dois anos e previamente cadastradas no sistema de mapeamento e cadastro de artistas e profissionais de arte, cultura e turismo.

Cada proponente poderá inscrever até dois projetos, porém somente um poderá ser contemplado. Artistas que já tenham sido contemplados em editais anteriores do EMAM ficam impedidos de se inscrever neste edital.

O processo de análise dos projetos inscritos será feito por uma comissão julgadora, composta por membros da Secretaria de Cultura e Turismo e também profissionais de notório conhecimento nas áreas abrangidas pelo edital.

Além da apresentação de toda a documentação necessária, servirão como critérios de avaliação o tempo de experiência do artista ou grupo, a capacidade técnica da equipe envolvida e a relevância do projeto inscrito.

A novidade neste edital fica por conta da modalidade CD artista mirim, até então não contemplada em editais passados. Ela destina-se a artistas com idade entre 7 e 15 anos e prevê gravação de CD de repertório autoral ou cover, contendo até 10 faixas sonoras, com direito a 80 horas de estúdio para gravação, mixagem e masterização.

No caso das modalidades CD autoral e CD cover, cada projeto contemplado poderá gravar até 10 faixas e terá direito a 100 horas de estúdio. O total de horas disponibilizadas foi ampliado em relação a editais anteriores, que davam direito a 90 horas.

Já a modalidade acessibilidade literária prevê 30 horas de estúdio para gravação e locução. Ela é destinada à gravação em CD de audiolivros ou audiopoemas, sejam eles autorais, de domínio público ou de terceiros, visando dar acessibilidade a deficientes visuais.

O EMAM é o primeiro estúdio público de gravações da cidade. Desde que foi inaugurado, em 2015, ele já foi responsável pela gravação de 54 projetos e tem outros 10 em fase de finalização, que devem ser lançados durante a programação do Festival de Inverno Serra do Itapety 2019.