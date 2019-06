Inscrições para participar da Entrada dos Palmitos estão abertas

As inscrições estão abertas para carroceiros, charreteiros, muladeiros e cavaleiros interessados em participar da Entrada dos Palmitos, ponto alto da programação folclórica da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, que ocorrerá no sábado (8), a partir das 9 horas.

A inscrição é gratuita e está sendo feita, das 19 às 22 horas, na entrada do Espaço do Afogado, na Quermesse, localizada no Centro Municipal Integrado “Deputado Maurício Nagib Najar”, na Avenida Cívica (s/nº).

De acordo com a organização, a Entrada dos Palmitos espera um público de 40 mil pessoas para assistir ao cortejo, cuja concentração será a partir das 8 horas, em frente à capela de Santa Cruz, na Rua Dr. Ricardo Vilela, na altura do número 1.200. A saída da procissão está marcada para às 9 horas.

Os participantes do cortejo irão receber, no ato da inscrição o “kit cavaleiro” (lenço – na cor branca - e o número de identificação, que deve ser adesivado na roupa).

Os cavaleiros e muladeiros se inscrevem em equipe, composta por cinco pessoas, mas só precisa vir o responsável. Já para os charreteiros e carroceiros devem vir o condutor e o passageiro, se tiver. É anotado no verso da inscrição o nome e o RG do acompanhante. A organização da Entrada dos Palmitos pede que os participantes apresentem o atestado de vacina dos animais.

Neste ano, segundo o coordenador da Entrada dos Palmitos, a expectativa é que participem: 104 bois, 250 cavalos, além das charretes, vindos de cidades como Santa Isabel, Salesópolis e Nazaré Paulista. “Alguns começam a chegar na Cidade já a partir de sexta-feira (7).

Todos ficarão concentrados no Ginásio de Esportes de Mogi das Cruzes, no Mogilar”, observa Glauco, que conta com o apoio de 150 pessoas, na organização. Durante o cortejo, participam, algo em torno de 4 a 6 mil pessoas.

Os carros de bois, que são enfeitados pelas escolas, começarão a ser adornados a partir das 20 horas.

Mais informações podem ser obtidas na Associação Pró-Festa do Divino: (11) 4790-6835.