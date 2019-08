Leão Lobo conta sobre vida, redes sociais e o Programa ‘Fofocalizando’

O apresentador do SBT, Leão Lobo falou sobre sua vida, peças de teatro que participou, fontes e o Programa “Fofocalizando” do SBT.

Segundo Leão Lobo, Silvio Santos optou por um nome mais longo, para que o programa não se resumisse apenas à fofocas. A atração fala sobre a vida de artistas, jornalistas e esportistas. Um espaço para notícias foi colocado dentro do programa, o que, segundo ele, trata-se de um modelo que o dono da emissora gosta.

O apresentador também falou sobre o relacionamento com os outros colegas de mesa. "Temos uma energia muito boa, cada um de nós é diferente do outro, mas todos somos amigos", disse.

Pulguinhas

É assim que Leão Lobo chama suas fontes, para não revelar quem são.

Ao receber uma informação, o apresentador costuma checar. No entanto, o trabalho feito por assessorias o incomodam.

“Hoje, qualquer um pode ser assessor, mas às vezes nem sabem como está o assessorado”, criticou, usando como base um caso entre o jogador Ronaldo Fenômeno com a atriz Daniela Cicarelli. “Liguei para a assessora dela para saber se a Daniela havia perdido o bebê, e ela não sabia”, afirmou, pedindo mais profissionalismo para a função.

Otávio Mesquita

O apresentador do Fofocalizando disse que, uma vez, quase trabalhou na “RedeTV!”. Isso não aconteceu porque, segundo ele, Otávio Mesquita - que seria repórter do programa “TV Fama” na época “puxou o tapete” de Leão Lobo, colocando sua mulher no lugar. “Depois ele pediu desculpas, mas já estava quase tudo certo e acabei não indo”, contou.

Redes sociais

Ao ser perguntado sobre se era ativo nas redes sociais, Leão Lobo não perdeu a oportunidade de brincar. “Sou passivo”, arrancando gargalhadas em seguida. “Minha filha cuida das minhas redes. Ela fica brava quando falam besteiras, mas não adianta discutir”, disse Leão.

Além de críticas ao atual governo, ele ‘alfinetou’ apresentadores e programas de outras emissoras, como da RecordTV, durante participação no programa “DS Entrevista”.