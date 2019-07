Mais de 35 mil pessoas participam da 14ª Festa das Águas em Suzano

Com recorde de público, a 14ª Festa das Águas contou com atrações e atendimentos gratuitos para toda a família no feriado de 9 de julho, na última terça-feira. Promovido pela Igreja Cristã Mundial com apoio da Prefeitura de Suzano, o evento levou 35 mil pessoas ao Parque Municipal Max Feffer.

A Secretaria Municipal de Saúde participou com diversos atendimentos ao público. Na área de saúde bucal, foram atendidas 229 crianças, que receberam consultas e participaram de atividade educativa. Para imunizar a população, vacinas contra o sarampo e a febre amarela estiveram disponíveis. Foram aplicadas 66 doses de vacina tríplice viral (SCR) e 55 contra a febre amarela, além de orientações à população. Também foram realizados testes rápidos de HIV e Hepatite B e C.

O secretário de Saúde de Suzano, Luis Claudio Guillaumon, destacou que a participação da pasta na festa também ajudou a divulgar os serviços prestados pelo município. “A parceria para o evento foi muito gratificante por podermos, além de levar os serviços de saúde diretamente à população, orientar mais pessoas na prevenção e na busca por atendimentos”, comemorou.

Para a coordenadora de comunicação da Igreja Cristã Mundial, Tatiane Gallo, o resultado positivo é a marca dos trabalhos já realizados anteriormente. “A edição deste ano foi uma das melhores já realizados e 35 mil pessoas passaram pelo local. Ficamos muito gratos pelo privilégio de servir ao município, fazer o bem a tantas pessoas e marcar a cidade com um evento positivo”, afirmou.

Atendimentos

A 14ª Festa das Águas também prestou atendimentos nas áreas de estética e assistência jurídica, entre outros serviços, e nomes da música gospel, como TonCarfi, Kemuel, Eliezer de Tarsis e Thiago Rosa, se apresentaram no palco do evento.