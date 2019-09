Memória Viva presta homenagem às famílias Oura e Fidalgo

O Cineteatro Wilma Bentivegna recebeu na noite desta quarta-feira (25) a cerimônia de mais uma edição do Projeto Memória Viva, realizada pela Secretaria de Cultura de Suzano. Na ocasião, foram homenageados a família Fidalgo, que está na terceira geração de barbeiros, e o empresário Fumio Oura, de 95 anos. A iniciativa tem por objetivo recuperar informações relevantes da memória social da comunidade, ressaltando o protagonismo de pessoas na construção da história da cidade. Cerca de 80 pessoas participaram da celebração.

O evento começou com uma breve apresentação de quem é a família Fidalgo em Suzano. Uma recapitulação da chegada a Suzano de Antônio Fernando Fidalgo com a esposa Laurinda e o filho Manoel, em 1950, após uma viagem abordo do navio Serpa Pinto. Em seguida, um vídeo de dez minutos mostrou depoimentos emocionantes dos membros da família e de Sandro Fidalgo, neto de Antônio e filho e Manoel, atual gestor do Salão Fidalgo que até hoje segue no mesmo endereço, na rua Baruel.

Na sequência foi a vez de apresentar aos presentes a história de Fumio Oura, que coleciona fatos que marcaram momentos importantes de Suzano. O empresário que possui livros publicados, pesquisas sobre a cultura japonesa e participou ativamente por muitos anos na construção de um vínculo forte entre o município e o Japão, já havia, assim como a os Fidalgos, gravado um depoimento sobre sua própria trajetória, que foi apresentada no Cineteatro.

Pela Prefeitura de Suzano, participaram da cerimônia o prefeito Rodrigo Ashiushi, o vice-prefeito Walmir Pinto, o secretário de Cultura, Geraldo Garippo, e a diretora de Cultura, Rita Paiva.

O Projeto Memória Viva foi lançado em 2008, pelo atual vice-prefeito, quando era secretário de Cultura. Em sua fala, ele ressaltou a importância de resgatar a história do município por meio dessas homenagens. “Os livros de história contam apenas sobre uma pequena parcela de personagens que construíram essa cidade, por isso a importância desse projeto, pois abre espaço para uma pesquisa mais profunda que foge das figuras já conhecidas”, destacou.

Já o prefeito de Suzano reconheceu a importância de Oura e dos Fidalgos na construção de Suzano e apontou o valor que as colônias de imigrantes tiveram e têm para o progresso do município. “Uma parte do Hino de Suzano fala sobre os povos de outras terras que chegaram aqui para construir essa cidade. Japoneses, portugueses, italianos, libaneses, além dos migrantes nordestinos. Todas essas colônias contribuíram para a formação de uma Suzano forte e cheia de cultura”, ressaltou Aschiuchi.

O evento contou ainda com a apresentação do músico Babi, que concluiu a cerimônia com um repertório com clássicos da MPB, Bossa Nova e canções internacionais, e com o plantio de uma muda de pau-brasil cedida por Fumio Oura no jardim do Paço Municipal.