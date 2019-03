Mogi oferece oficina de slime e brincadeiras gratuitas para crianças

O ‘Sábado no Patteo’ deste sábado (16) vai alegrar a criançada com oficina de slime e muitas brincadeiras. A oficina tem limite de 100 crianças no total, que serão divididas entre os horários de 11horas, 12 horas, 13 horas e 14 horas. Para participar, basta se inscrever na hora no próprio local. Neste mesmo dia, também haverá cama elástica, piscina de bolinhas, pintura facial e algodão doce. Todas as atividades são gratuitas e acontecem na entrada principal do ComVem Patteo Mogilar.

A conhecida “geleca” ou “amoeba” que virou febre não só entre as crianças e adolescentes, mas também entre os adultos. O slime pode ser feito em diferentes cores e texturas e possui diversas receitas para divertir os adeptos. Mesmo com preço bastante acessível, a “graça” do momento é fazer o seu próprio slime junto com os amigos.

Na semana que vem, dia 23, haverá cama elástica, jacaré, castelinho inflável e pintura facial das 11horas às 16horas. Já no dia 30, acontecerá a peça de teatro A Harpa Mágica, com a Cia.Cambaio, além das brincadeiras (cama elástica, piscina de bolinhas, jacaré inflável e pintura facial). A peça é sobre o anjo Gabriel que precisa descer à Terra para resgatar os bons sentimentos nas pessoas. Para isso, ele contará com a ajuda da fada madrinha que lhe entrega uma harpa. Quando o instrumento é tocado com pureza, acaba com os sentimentos ruins.

O ComVem Patteo Mogilar fica na rua Manuel de Oliveira, 269, no bairro do Mogilar, em Mogi das Cruzes. Mais informações e a programação completa do ‘Sábado no Patteo’ também podem ser consultadas no site www.comvempatteomogilar.com.br.