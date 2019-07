Mogi recebe violonista Betina Stegmann para apresentação

A Secretaria de Cultura e Turismo receberá, por meio da Sinfônica de Mogi das Cruzes, a professora e violinista Betina Stegmann, considerada uma das grandes referências no ensino de música e violino do país. A musicista estará no Centro de Cidadania e Arte (Ciarte), no dia 4 de julho, às 15 horas, para ministrar uma Master Class (aula de um especialista) gratuita e aberta ao público.

Os interessados na Master Class deverão se inscrever por meio de um formulário online, até o dia 27 de junho, que está disponível na página oficial da Sinfônica de Mogi das Cruzes na rede social Facebook, ou clicando aqui.

Esta será uma oportunidade para os alunos do naipe de cordas, especialmente violinos, receberem orientações, tirar dúvidas e conversar com uma musicista extremamente experiente.

“Nossos alunos de cordas e da orquestra participarão, sem dúvida. Será um privilégio receber a Betina em nosso projeto, e abrimos as portas para que os músicos da região também venham desfrutar desse aprendizado”, declarou o diretor artístico da Sinfônica, Lelis Gerson. O Ciart fica na rua Dr. Ricardo Vilela, 69 – Centro.

Concerto

Além da Master Class, o público poderá conferir a participação de Betina como solista com Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes, no concerto de abertura do “Festival de Inverno Serra do Itapety 2019”. A apresentação será no dia 5 de julho, às 20h, no Theatro Vasques (rua Doutor Corrêa, 515 – Centro).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900.

Sinfônica

A Sinfônica de Mogi das Cruzes possui coordenação-geral do maestro Lelis Gerson e é uma entidade sem fins lucrativos e atuante na cidade desde 2003. Atualmente, realiza o gerenciamento de diversos projetos musicais das secretarias municipais de Cultura e de Educação, atendendo mais de 11 mil pessoas, dentre crianças, jovens e adultos, que participam da Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes, do projeto “Pequenos Músicos", e de aulas gratuitas do naipe de cordas, trabalho com cameratas, do projeto “Novos Olhares” e do coral Canarinhos do Itapety.