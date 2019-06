Mogiano cria aplicativo para fomentar turismo e economia

Com o objetivo de alavancar a economia e fomentar o turismo da cidade, o aluno da Escola de Empreendedorismo e Inovação de Mogi das Cruzes, Guilherme Augusto Morais do Vale, de 21 anos, criou um aplicativo chamado 'Turistando Mogi das Cruzes'. Segundo ele, o projeto teve apoio do vereador Marcos Furlan (DEM).

Do Vale diz que fez um curso de monitoria e turismo, e sempre teve a ideia de criar algo que pudesse por a cidade em outro patamar e ajudá-la de alguma forma. Foi então que criou o aplicativo, com todos os pontos turísticos de Mogi das Cruzes.

Para o criador, a ferramenta permitirá que ajudar tanto o mogiano quanto a população do Alto Tietê, que tem desejo em conhecer de forma mais aprofundada rotas turísticas da região. "Isso vai ajudar, para conhecerem o que Mogi tem a oferecer, além de incrementar algo novo para o turismo na cidade", explica.

Do Vale comenta ainda que buscou ajuda do vereador Furlan, para ajudá-lo a levar seu projeto à apreciação da Casa de Leis da cidade. Segundo o estudante, o democrata atendeu ao pedido. E, após sessão ordinária da última semana, o projeto foi aprovado por unanimidade.

Gerando receita

Outro ponto apresentado por Do Vale se refere a possibilidade da cidade impulsionar ainda mais a economia local. E destacou o desejo de que tal aplicativo sirva como impulso para o surgimento de outras ferramentas criadas, em especial para a região. "Quero que meu aplicativo cresça cada vez mais. A ideia é de apresentar para outras cidades do Alto Tietê também, para que o turismo se expanda nesses locais".

Reunião

Uma reunião deve ser realizada com o prefeito Marcus Melo (PSDB) e o secretário de Cultura Mateus Sartori.

O encontro está previsto para ocorrer dia 2 de julho. Na ocasião, Do Vale e as autoridades deverão debater a possibilidade do aplicativo entrar em atividade, sendo reconhecido pelo municipalidade. A previsão, após aprovação do poder executivo, é de que o aplicativo esteja disponível para download no segundo semestre deste ano.

Furlan

O parlamentar mogiano frisou os benefícios da proposta. Reafirmou que tal ferramenta vai movimentar a economia e o turismo da cidade, além de ser uma nova implantação para que toda a população mogiana possa usufruir.

"Adorei a ideia e apresentei à Câmara. Creio que com essa novidade, o turismo cresça cada vez mais, além de ajudar a economia também. Devemos investir nessa área para que a cidade fique conhecida pelo que tem a oferecer", afirma Furlan.