‘O Menino Gigante’ do Teatro da Neura chega neste domingo em Poá

Em agosto de 2016 o público do Teatro da Neura conheceu a saga heroica de Bárbara, a única a nascer sozinha em uma família onde todos nascem em par. Além disso, engravida de um marido morto, de um filho homem, numa família onde todas nascem mulheres. Para completar o menino nasce gigante e sua missão dada por Deus é que ela faça com que a cabeça da criança chegue ao céu antes do fim de "dez fevereiros".

Neste domingo (24), no Teatro Municipal de Poá, o grupo apresenta essa odisseia brasileira às 19 horas escrita pelo dramaturgo, Antônio Nicodemo. Além disso, integrantes do elenco darão uma formação sobre realismo fantástico, linguagem da peça das 9 às 14 horas, tendo inscrição logo na abertura da atividade. O ingresso pode ser retirado com 1 hora de antecedência e gratuitamente. Esse projeto está sendo possível com o apoio do ProAC da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo.

Espetáculo

O espetáculo pretende no universo criado para a teatrologia dos sacros dias, narrar uma estória paralela que antecede o segundo volume “Sábado de Aleluia”.

Aqui, através da trajetória da heroína Bárbara, o espectador viaja junto com a protagonista em sua missão fantástica. Desde o início do espetáculo acompanha-se todas as estações dessa missão vivenciando as diversas formas que a fé se pode ter. Formas essas trazidas da mitologia pessoal de cada integrante do elenco ao longo do processo criativo.

A dramaturgia nasce baseada nas manifestações populares de fé da festa de Iemanjá em Salvador, capital da Bahia. O diretor e dramaturgo, Antônio Nicodemo participou do ritual popular em 2015. Nessa segunda montagem da trilogia, temos a relação da mulher com o divino numa linha horizontal onde Deus é homem e também erra. Mesmo com o erro divino Bárbara tem sua fé posta à prova, principalmente a fé em si mesma.

Grupo

O Teatro da Neura foi fundado em 2004, tendo como cidade sede Suzano, na grande São Paulo. Em 2019, completa 15 anos de existência e resistência, com mais de 20 peças no repertório do grupo e quatro linhas de pesquisa dentro do eixo dramatúrgico e estético: Nelson Rodrigues; Estética da Fé; Realismo Fantástico e Política e Sociedade.