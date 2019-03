Orquestra de Sopros Paulista apresenta 'Elas' no Theatro Vasques

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Orquestra de Sopros Paulista (OSP) apresenta nesta sexta-feira (8), às 20 horas, o concerto "Elas" com participação especial da cantora mogiana Aline Chiaradia. O espetáculo será realizado no Theatro Vasques, e a entrada será gratuita.

Para os interessados, os ingressos começarão a ser distribuídos uma hora antes do início do concerto, no próprio Vasques.

Realizado em duas partes, o concerto terá músicas instrumentais e arranjos de músicas populares feitos especificamente para a formação de uma orquestra de sopros, entre elas, "O Bêbado e a Equilibrists", que ficou famosa na voz de Elis Regina. Em seguida, Aline Chiaradia cantará clássicos da música popular brasileira e uma música que ela mesma compôs, "Meu Lamento". A regência será do maestro Allan Caetano, diretor artístico da OSP.

"Meu Lamento" ganhou um arranjo especial feito pelo músico mogiano Paulo Henrique (PH), que divide a autoria dos arranjos deste concerto com Josiel Silva (o Grande). "Mogi das Cruzes é uma cidade muito rica em talentos. É algo grandioso conseguir reunir, numa mesma apresentação, Aline Chiaradia, PH e Grande. Os arranjos estão belíssimos e ficaram ainda mais bonitos na voz da Aline", ressalta o maestro Allan.

Com este concerto, a OSP fecha um circuito de apresentações, que trouxe para Mogi, além de formações orquestrais, como Quinteto de Metais, Harmoniemusik, Big Band e, agora, a Orquestra de Sopros completa.

Este será um dos maiores espetáculos já realizados pela OSP na cidade mogiana, com 35 músicos e artistas de todo o Estado de São Paulo.

"É uma honra poder trazer pra Mogi um espetáculo com essa densidade", avalia o maestro.

A OSP foi idealizada pelo maestro Allan Caetano, que começou a se apresentar em 2017, viabilizada pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC) de Mogi das Cruzes. O projeto tem como objetivo difundir a música instrumental por meio de concertos gratuitos e promover a formação de público para a música erudita.

Nas diversas formações, o grupo já se apresentou nos palcos mogianos ao lado de maestros de renome nacional, como Marcelo Jardim, diretor artístico da Orquestra de Sopros da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e Dario Sotelo, referência em música erudita no Brasil.

"A LIC tem se mostrado um instrumento importantíssimo para a difusão da cultura em Mogi das Cruzes. Dificilmente conseguiríamos fazer um repertório tão complexo sem esse tipo de apoio", conclui.

Nesta temporada, os parceiros da OSP são: Alckimin Contabilidade, Cetal, Líder, MN Própolis, Murc, Nachi, Natal Turismo, Sancet e S. Stein.

O Theatro Vasques fica na Rua Doutor Corrêa, 515, no Centro de Mogi das Cruzes. Informações sobre o concerto, podem ser obtidos pelo site da Cultura culturamogi@pmmc.com.br, ou pelo telefone (11) 4798-6900.