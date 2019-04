‘Os Pequenos no Vasques’ reúne bandas escolares de Mogi

No mês de abril, o segundo concerto da série “Os Pequenos no Vasques” será apresentado por duas escolas que participam do projeto municipal “Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola”. O evento está marcado para a próxima terça-feira (9), às 20 horas, no Theatro Vasques.

Assim como aconteceu em 2018, a edição deste ano também promoverá uma rotatividade de bandas escolares se apresentando mensalmente, e reunirá diferentes comunidades da cidade de Mogi das Cruzes. Desta vez, subirão ao palco do Vasques as bandas “Cempre Oswaldo Regino Ornellas”, de Jundiapeba, e a “Escola Municipal Profª Wanda de Almeida Trandafilov”, do Parque São Martinho.

Ao todo, as bandas apresentarão mais de 10 músicas para o público, entre clássicos do cinema e obras que estimulam o desenvolvimento prático e contínuo dos jovens. Estes alunos recebem aulas de ensino sinfônico e musicalização semanalmente, por meio do projeto “Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola” - iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, e que está sob o gerenciamento da Sinfônica de Mogi das Cruzes desde 2017.

Feliz por dar continuidade a mais uma edição desta série, Lelis Gerson (coordenador geral do projeto pela Sinfônica de Mogi) destaca o impacto positivo gerado por esta “Tenho certeza que, para os nossos alunos, será mais um ano de muitas experiências e aprendizado, além de momentos especiais para os amigos e familiares que poderão assisti-los”.

As nove apresentações d’Os Pequenos serão gratuitas, e a retirada dos ingressos poderá ser feita na bilheteria do local, a partir da primeira hora que anteceder o início do respectivo evento.