Paróquia Mãe do Redentor divulga programação da festa da padroeira

A Paróquia Nossa Senhora Mãe do Redentor, na Vila Amorim, em Suzano, divulga a programação das festividades em louvor à Padroeira, que terá início no próximo dia 11 de maio com a novena que segue até o dia 19/05, com celebrantes convidados (confira abaixo).

A festa social será nos dias 18 e 19 de maio com barracas de comidas típicas, jogos para crianças e sorteios da “Ação entre Amigos”. Além disso, no dia 19/05, antes da Santa Missa, haverá procissão pelas ruas do bairro.

As cartelas da “Ação entre Amigos”, que sorteará no dia 18, um tanquinho (quina) e um sofá (cheia), e no dia 19, um fogão quatro bocas (quina) e um jogo de cozinha modular (cheia) estão à venda no escritório paroquial e com os festeiros Luiz e Nadierza, Jailton e Mônica.

Criada em 29 de maio de 1988, desde o ano passado a Paróquia Mãe do Redentor tem como pároco, o padre Luciano Batata e conta com o padre Roberto Ribeiro dos Santos como seu vigário. Ambos trabalham juntamente com as pastorais e movimentos da Paróquia para ampliar as ações de evangelização e inserção social da Igreja na comunidade local.

Serviço:

Festa em louvor à Padroeira Nossa Senhora Mãe do Redentor

Novena* de 11 a 19 de maio

Festa Social dias 18 e 19/05 com barracas de comidas típicas, jogos e sorteios

Local: Paróquia Mão do Redentor

Endereço: Rua Benedito Costa Ramos, 659 – Vila Amorim – Suzano

Mais informações pelo telefone 4748-2020 (escritório paroquial)

*Confira a programação da novena: