Poá: Dia da Beleza oferece diferentes serviços às mulheres

O Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural de Poá, em parceria com as secretarias de Saúde e de Assistência e Desenvolvimento Social, promoveu nesta sexta-feira (15) o “Dia de Beleza”, evento que ofereceu diferentes serviços às mulheres poaenses. A atividade foi realizada no Cantinho da Melhor Idade.

Segundo a primeira-dama e presidente do Fundo de Solidariedade, Andressa Lopes, o evento aconteceu das 9h às 14 horas, foi aberto à população e foi realizado em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no último dia 8 de março. O vice-prefeito e secretário da Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, também acompanhou a atividade.

Além dos serviços de estética, como corte de cabelo, sobrancelha, manicure, entre outros, também foi oferecido no “Dia da Beleza” atendimentos na área de saúde como teste rápido de hepatite C, aferição de pressão arterial, orientações sobre doenças, acupuntura auricular e Odonto Móvel.

De acordo com Andressa Lopes é sempre uma grande satisfação proporcionar momentos de relaxamento às poaenses. “Esses serviços além de deixá-las lindas e maravilhosas, aumentará a autoestima de muitas delas”, declarou.

Para o vice-prefeito e secretário da Saúde, Marquinhos Indaiá, sempre que a sua pasta for chamada para parcerias ela estará à disposição. “Temos como objetivo levar atendimentos diversificados aos poaenses e por isso sempre fazemos questão de disponibilizar os serviços da Secretaria de Saúde em diferentes eventos”.