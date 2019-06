Rapper lança disco solo em todas plataformas digitais

As músicas do álbum solo do rapper Everton Miranda, o Pirulex Beats Mc, poderão ser incluídas na playlist de todo o mundo a partir deste sábado (15). As faixas foram lançadas nesta sexta-feira (14) em todas as plataformas digitais, como Spotify, Dezeer, Itunes, entre outras existentes.

As faixas do álbum ‘Novo Ciclo’ buscam retratar a vitória pessoal em si, podendo ela ser constituída da luta contra a depressão, a busca por um amor e/ou a aquisição de bens materiais. A produção desse do disco é da Ditto Music, produzida pela K.os Rec Produtora e selo do MC, com o produtor musical Rodrigo Cunha.

Desde que fundou o coletivo ‘ItaKaos Clan’, o rapper vem se consolidando na cena musical, principalmente a underground da Zona Leste de São Paulo. Além de manter uma carreira solo, com o projeto ‘Mente Matéria, Pirulex participa habitualmente de alguma produção de outros MCs do coletivo, com uma letra ou ritmo da música, já que também é beatmaker.

“Vamos levar à comunidade mundial nosso som. É abrir um leque maior, para podermos alçar vôos futuros, principalmente fomentando o poder da música, em especial do Alto Tietê”, enfatizou. Segundo Pirulex, a ideia é realizar esse mesmo lançamento com outros álbuns. “Não é descartado, mas ainda vai um tempo para analisarmos meticulosamente essa ideia”, destaca.

Projetos 2020

Em março, Pirulex e os rappers Jeferson Santos, o MC Joota3, e Edson Henrique, o MC Braddock, afirmaram que novas músicas serão lançadas pelo coletivo até 2020, inclusive com faixas solo de vários integrantes do coletivo ‘ItaKaos Clan’.

Na época, os rappers destacaram no programa ‘DS Entrevista’ a visibilidade conquistada pelo coletivo. E quais suas pretensões para o futuro. Também expuseram um número expressivo alcançado pelo grupo: são mais de 30 músicas lançadas no canal do grupo no youtube.

E foi justamente essa visibilidade que levou eles até o maior bloco carnavalesco voltado à cultura hip-hop do país, o ‘Beatloko’.

“Tudo começou nas batalhas de rima. Hoje, a gente tem se firmado na cena hip-hop, tendo, inclusive, o nome do coletivo sendo levado até outras regiões de São Paulo”, frisou Pirulex.