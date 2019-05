‘Sabores do Alto Tietê’ terá versão ampliada neste ano

O "Sabores do Alto Tietê", organizado pelo Conselho dos Fundos Sociais de Solidariedade do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), ganhará uma versão ampliada neste ano. Serão dois dias de evento no Bosque Maia, em Guarulhos, no final de novembro, com mais opções gastronômicas e fortalecimento das ações culturais e turísticas.

Em reunião nesta semana na sede do Condemat,integrantes do Conselho dos Fundos Sociais e das Câmaras Técnicas de Cultura e de Turismo definiram a estrutura preliminar do Sabores do Alto Tietê 2019. Além da participação das 11 cidades, do local e da duração do evento, foi acertado que cada cidade comandará duas barracas - uma para a venda de bebidas, doces e salgados e outra para a comercialização de artesanato.

A estrutura contemplará também um espaço para a divulgação dos atrativos turísticos do Alto Tietê, além do palco e espaço no chão para as apresentações culturais das cidades.

"O Bosque Maia, local escolhido para o evento, recebe uma média de 20 mil visitantes por final de semana. Com a divulgação das atrações, a expectativa é de que o Sabores do Alto Tietê leve ainda mais pessoas para lá e consolide o evento no circuito gastronômico, cultural e turístico da Região", ressalta Larissa Ashiuchi, coordenadora do Conselho dos Fundos Sociais do Condemat.

O Sabores do Alto Tietê ganhou a sua primeira edição em 2017, em Mogi das Cruzes, com o propósito de promover a integração e divulgar o trabalho dos Fundos Sociais de Solidariedade da Região. Em 2018 foram duas edições - uma em Suzano, no primeiro semestre, e outra em Guararema, no final do ano, com a participação da Câmara Técnica de Cultura, que organizou todas as atrações artísticas do evento.

Agora em 2019, o Sabores terá apenas uma edição, porém, numa versão ampliada e com o envolvimento também da Câmara Técnica de Turismo.

"O Sabores do Alto Tietê deixou de ser uma ação do Conselho dos Fundos Sociais para ser um projeto do Condemat, com a participação ativa dos prefeitos e de outras câmaras técnicas, fortalecendo a integração entre as cidades e as diferentes áreas da administração pública, além de propiciar ao público eventos de qualidade", avalia Larissa Ashiuchi.

Coordenador da Câmara Técnica de Turismo, Ricardo Balcone destaca o potencial do evento para atrair turistas também de outras regiões. "O Sabores tem um forte apelo social e estaremos no principal parque de Guarulhos, com opções gastronômicas, de artesanato e cultura", diz.

A Câmara Técnica de Cultura estará encarregada dos artistas que se apresentarão nos dois dias de eventos. "A proposta é ter, além das atrações no palco, também exibições no solo para interação com o público e a participação de artistas de todas as cidades", conclui Cláudio Ferraraz, coordenador da Câmara Técnica de Cultura.