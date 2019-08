Segunda Mostra de Teatro do Pelc é destaque da Agenda Cultural de agosto

A Segunda Mostra de Teatro do Programa de Esporte Lazer da Cidade (Pelc) acontecerá nos dias 17 e 31 de agosto, sempre às 16 horas, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.320 - centro). Cerca de 150 alunos vão apresentar peças que foram trabalhadas pelos educadores de cênicas do programa. As apresentações serão gratuitas, tendo como sugestão por parte da coordenação a doação de um quilo de alimento, que será doado ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

Entre os textos escolhidos para montagem está a história do “Pluft, o Fantasminha”, da dramaturga brasileira Maria Clara Machado. A escolha dessa peça veio dos alunos do Centro Cultural Boa Vista e será apresenta no primeiro dia da mostra. Outro clássico da literatura nacional também será encenado: “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”, do escritor e poeta baiano, Jorge Amado, que fechará o segundo dia de apresentações, tendo no elenco os beneficiados do Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Sousa Candido.

Desde janeiro de 2018, o Pelc está em execução em Suzano e atende mais de quatro mil pessoas no município. Com objetivo de trabalhar as mais diversas modalidades esportivas e linguagens culturais, o programa atua em diversos centros culturais e esportivos da cidade.

Exposição

Já nesta quinta-feira (08/08) acontece mais uma abertura de exposição no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682, Centro). “Matizar – 41 anos de arte” celebra a carreira do artista plástico suzanense Gilberto Mattos, que traz também para a exposição obras de amigos e alunos. A mostra fica aberta para visitação até 30 de agosto, das 9 às 19 horas. A entrada é gratuita.

Música

O Cultura Presente permanece no Parque Municipal Max Feffer durante o mês de agosto aos domingos a partir do dia 18, com o grupo Samba da Família, que se apresenta às 11 horas. No seguinte (25/08), o músico Fah Carvalho se apresenta no mesmo horário e, em seguida, DJs assumem a música das 14 às 17 horas.

Essas e outras programações da Secretaria Municipal da Cultura podem ser acompanhadas por meio da Agenda Cultura Suzano que é distribuída mensalmente em centros culturais da cidade e instituições parceiras da prefeitura, bem como no site oficial (www.suzano.sp.gov.br).