Suami lança livro ‘Paisagens - Passeios Pela Vida’ com 70 poemas

O escritor suzanense Suami Paula de Azevedo lança na próxima quinta-feira (5) o livro "Paisagens- Passeios pela Vida". A obra reúne 70 poemas de vida, que serão contados e divididos de acordo com as quatro estações do ano (primavera, verão, outono e inverno). Os textos representam as características de cada uma das épocas. O evento acontecerá a partir das 19 horas na Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano.

De acordo com o autor, o registro literário é uma correspondência da leitura poética da própria vida.

"É um livro de interpretação da vida. Ele termina com a retomada da primavera, significando a insistência em um caminho que segue, mas que pode ser mudado ou não. Todos os poemas construídos fazem parte da obra, com as divisões por estações.", explicou Azevedo.

A obra de 120 páginas teve duas contribuições especiais. Uma delas está na capa, onde está a arte da fotógrafa brasileira e reconhecida internacionalmente Sandra Carrillo. Outra é o prefácio, que foi escrito pelo professor universitário, gestor cultural, e que foi amigo de Suami por mais de 30 anos, Nelson Albissú.

Suami destacou que o livro é, inclusive, uma homenagem a ele, que faleceu no final de 2016 devido a complicações decorrentes de um câncer no pâncreas.

"Conversei com ele para que escrevesse e ele aceitou. Dias depois ele foi internado, mas conseguiu sair bem. Mesmo doente conseguiu escrever e tempo depois veio a falecer. Não podia deixar de homenageá-lo", contou.

Ele ainda ressaltou que espera passar a mensagem de "ter a direção própria" aos leitores.

"Espero que as pessoas possam ter simpatia pela obra para ter uma nova visão da literatura. Que façam parte da poesia, para que não percam as esperanças como eu. Para que possam insistir em seus caminhos", completou.

Serviço

No dia do lançamento, o livro estará com 30% de desconto em relação aos que chegarão às prateleiras das livrarias. O evento ocorrerá até as 21h30 na ACE de Suzano, que está localizada na Rua Presidente Rodrigues Alves, 157, no Centro.