Suzanense Ricardo de Deus retorna aos palcos brasileiros

O músico multi-instrumentista Ricardo de Deus realizou um show intimista no mês passado em Guarulhos com ótima repercussão de público e crítica. A apresentação foi realizada em uma livraria, em formato de trio, com os músicos Anselmo Ubiratan (baixo) e Renato Almeida (bateria).

setlist

O setlist foi baseado em músicas de seu disco mais recente, o álbum “Vem de Lá”, lançado em 2016. O pianista e compositor passeou pelo jazz, bossa nova, além de apresentar versões para duas músicas de Tom Jobim. Uma delas, Insensatez, foi escolhida para abrir o show.

Referências

Para o compositor, a apresentação foi especial, já que Ricardo de Deus conseguiu tocar com duas de suas referências. “O Anselmo e o Renato já lecionavam música enquanto eu ainda dava os primeiros passos, são enormes referências. Além disso, eles tocaram no meu primeiro trabalho “Fragmentos”, de 2006. Não tocamos juntos com frequência, mas são grandes amigos”, ressalta.

O show marcou a volta de Ricardo aos palcos brasileiros, após 18 anos morando em Cabo Verde. Nascido em Suzano, o artista passeia entre o jazz e a música instrumental. No período em que viveu na cidade africana, o arranjador desenvolveu um extenso trabalho pedagógico, ensinando música no Centro Cultural Brasil-Cabo Verde e na universidade local. O arranjador também realizou turnês pela região de Cabo Verde e na Europa. O músico se prepara agora para a participação no show de outro músico da região, o maranhense, radicado em Suzano, Zé de Riba.

A colaboração entre os dois músicos não se restringe apenas à futura apresentação ao vivo.

Para quem aprecia o trabalho do músico suzanense, Ricardo terá participação no próximo disco do maranhense Zé de Riba, que será lançado em breve. “Produzi arranjos e toquei piano no disco, e a experiência de unir o jazz e o popular foi bem interessante. Acredito que todo arranjo sempre embeleza a música”, ressalta. As apresentações de Zé de Riba, com participação de Ricardo de Deus, acontecem em maio.