Suzano recebe projeto da Orquestra Sinfônica Brasileira na segunda-feira

Como parte das ações do projeto Conexões Musicais, Suzano vai receber, na próxima segunda-feira (19), instrumentistas da Orquestra Sinfônica Brasileira – um dos grupos sinfônicos mais tradicionais do país – para duas atividades: Durante o dia ministrarão workshops para músicos profissionais e estudantes de música moradores da cidade inscritos previamente e à noite se apresentarão em um concerto de câmara aberto ao público, com entrada gratuita, no Teatro Municipal Doutor Armando de Ré.

As aulas acontecerão das 9 às 15 horas, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi e no casarão das Artes. Violinistas, violistas, violoncelistas e contrabaixistas que se inscreveram através do site terão a oportunidade de participar de uma rica troca de experiências com alguns dos mais renomados artistas do cenário da música de concerto brasileira.

Já o concerto do Quinteto de Cordas da OSB será às 19h30, no Teatro Municipal Doutor Armando de Ré e terá entrada gratuita. No repertório estão obras de Mozart, Vivaldi, Carlos Gomes, entre outros compositores. André Cunha e Willian Isaac (violinos), Samuel Passos (viola), Lisiane de Los Santos (violoncelo) e João Rafael (contrabaixo) compõem a formação.

O Conexões Musicais é o projeto de responsabilidade social da Orquestra Sinfônica Brasileira e, nesta etapa, além de Suzano, está passando por outras sete cidades do interior de São Paulo: Bragança Paulista, Caçapava, Cruzeiro, Guararema, Guaratinguetá, Lorena e Paulínia. Em novembro de 2019 acontecerá um grande concerto na cidade de Paulínia e os participantes dos workshops dessas oito cidades que mais se destacarem terão a oportunidade de se apresentar junto com a OSB.

OSB

Fundada em 1940, a Orquestra Sinfônica Brasileira é reconhecida como um dos conjuntos sinfônicos mais importantes do país. Em seus 79 anos de trajetória ininterrupta, a OSB já realizou mais de cinco mil concertos e é reconhecida pelo pioneirismo de suas ações, tendo sido a primeira orquestra a realizar turnês pelo Brasil e exterior, apresentações ao ar livre e projetos de formação de plateia.

Nas últimas sete décadas, a OSB revelou nomes como Nelson Freire, Arnaldo Cohen e Antônio Meneses, e esteve à frente, maestros e compositores brasileiros como Heitor Villa-Lobos, Eleazar de Carvalho, Claudio Santoro, Francisco Mignone e Camargo Guarnieri. Também faz parte de sua história a colaboração de alguns dos maiores artistas do cenário internacional como Leonard Bernstein, Arthur Rubinstein, Mstislav Rostropovich, Igor Stravinsky, Claudio Arrau, Zubin Mehta, Lorin Maazel e Kurt Masur, entre muitos outros.

Composta atualmente por mais de 70 músicos brasileiros e estrangeiros, a OSB contempla uma programação regular de concertos, apresentações especiais e ações educativas, além de um amplo projeto de responsabilidade social e democratização de acesso à cultura. Para viabilizar suas atividades, a Fundação conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, tem a NTS - Nova Transportadora do Sudeste como mantenedora e a Vale, Brookfield e Eneva como patrocinadoras e Eletrobras como copatrocinadora, além de um conjunto de apoiadores culturais e institucionais.