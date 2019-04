Teatro da Neura estreia neste sábado novo espetáculo infantil

O Teatro da Neura completa 15 anos de história em 2019 e promete uma agenda extensa de atividades voltadas para a comemoração. Uma delas é a é a estreia do novo projeto infantil da Cia, que acontece neste sábado (13), às 20 horas, no Espaço N de Arte e Cultura, em Suzano, cidade sede do grupo e tem ingressos na dinâmica do pague quanto puder.

Em busca do lugar sagrado chamado PUEREMÃ, uma indiazinha com seu barco, embarcam numa aventura em busca da sua identidade. Esse mito foi criado pelos atores em sala de ensaio a partir da pesquisa da fauna Amazônica e uma visita as tradições indígenas do nosso país, transporta o público para uma viagem dentro da nossa ancestralidade, valores culturais e diversidade étnica.

Já era uma vontade do grupo voltar para a sala de criação com uma história infantil, autoral e com uma temática emergencial que dialogasse diretamente com o imaginário da criança, muitas vezes subestimado por todos os produtos e consumos midiáticos.

O grupo, que há sete anos circula diversas cidades do estado de São Paulo com o infantil “A Menina da Cabeça de Bola’’, acredita que essa vivência tenha sido de extrema importância para a formação e amadurecimento de um novo projeto.

Para além de uma história com uma energia de aventura, o espetáculo propõe uma reflexão a nossa sociedade contemporânea, onde a desvalorização das nossas tradições culturais e o descaso e aniquilação do povo indígena se desdobra de maneira desumana.

“Servir as crianças com uma narrativa lúdica e ao mesmo tempo crítica sobre nossas ações e condutas com a natureza e o ser humano foi uma das provocações dentro da sala de criação”, comenta Lígia Berber que divide a direção com Antônio Nicodemo.

A ideia nasce após uma visita a Ilha do Combu, em Belém do Pará e resinificada dentro das propostas dos atores, ganha vida o mito que se transforma nesse novo projeto.