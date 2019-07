Teatro Municipal de Poá recebe 'Ruge Leão', 'Frozen' e 'Baby Shark'

O projeto “Férias no Teatro”, da Secretaria de Cultura, continua no próximo final de semana com novos espetáculos: Ruge Leão: O Rei da Savana (26/7 - 18 horas), Frozen (27/7 – 16 horas) e Baby Shark (28/7 - 16 horas). A censura é livre e o ingresso será 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) por pessoa na entrada do Teatro Municipal (Avenida Antonio Massa, 331, Centro). Importante ressaltar que os portões serão abertos uma hora antes do espetáculo. Mais informações (11) 4638-8804.



“Já recebemos Toy Story, Ladybug e Aventuras Caninas da Patrulha, e reforço o convite à população poaense a prestigiar os novos e lindos espetáculos no nosso Teatro Municipal de Poá. Serão momentos de pura alegria e descontração para as nossas crianças. Importante ressaltar que para essas ‘férias de julho’ fizemos um planejamento e buscamos oferecer as nossas crianças e papais toda magia e encantamento de uma peça teatral. Nossas crianças crescendo com riqueza cultural é maravilhoso", comentou o secretário de Cultura, Mário Sumirê.



O prefeito de Poá, Gian Lopes, reforçou que o objetivo do projeto “Férias no Teatro” é proporcionar às famílias da cidade opções culturais e momentos de lazer. “Estamos aguardando a população para aproveitar estes momentos alegres e descontraídos que serão os espetáculos teatrais”, disse o prefeito.



Ruge Leão

Ruge é um Leãozinho que um dia será o Rei da Savana, mas antes precisa aprender algumas lições para poder usar a coroa. Nesta aventura animal é trabalhada de forma lúdica a cadeia alimentar, o equilíbrio ambiental, bullying, responsabilidade, solidariedade, gratidão, medo, coragem, amizade, união, ciclo da vida, entre outros assuntos.



Frozen

Baseado em um dos grandes sucessos dos cinemas, o espectador é convidado a comemorar o aniversário da princesa Anna. Diversão e emoção vão tomar conta do coração das crianças com novos personagens e situações. Uma história totalmente nova com interação dos personagens com o público.



Baby Shark

Personagens animados e graciosos em versão teatral. A Família Tubarão e seus amigos defendem o mar onde vivem dos perigos da poluição. Espetáculo e musical com as canções originais.



Férias na Praça

Segue até 28 de julho a programação das “Férias na Praça”, que acontecerá sempre das 14h às 18 horas, na Praça da Bíblia. Todos os dias são oferecidas diversas atividades, entre elas leitura, recreação, música, dança, artes, jogos, entre outras. A ação é uma realização da Secretaria de Cultura de Poá.