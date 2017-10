Vida Literária celebra “Dia das Crianças” com distribuição de 400 livros e gibis

O Vida Literária tem bons motivos para realizar novas atividades em outubro. No mês que é celebrado nacionalmente o Dia das Crianças e o Dia da Leitura, também será comemorada a criação do projeto, que completa um ano. No próximo sábado (7) uma grande ação já está programada com o objetivo de “festejar”.

Segundo o coordenador do Vida Literária, o jornalista Anderson Fernandes, serão realizados trabalhos em Suzano e Poá. “Vamos entregar aproximadamente 400 livros e gibis, a grande maioria doação da editora Paulinas. Nossa primeira agenda será na Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e a Criança Esperança (AAMAE), que terá contação de história e palestra sobre a importância da leitura e depois seguiremos para escola estadual Padre Simon Switzar, para também realizar uma intervenção”.

Para realização da atividade na AAMAE, que fica em Suzano, o Vida Literária fechou parceria com a Trupe do Riso, que promete levar muita alegria e diversão para as crianças e jovens atendidos pela instituição. “É um grupo de Palhaços do Alto Tietê que leva ‘graça em dobro’ para quem precisa. Esse pessoal realiza um lindo trabalho voluntário em hospitais, instituições, igrejas e fico muito feliz que eles toparam participar da nossa próxima ação realizando contação de história”, explicou Fernandes.

Em Poá, na escola estadual Padre Simon Switzar, o Vida Literária realizará uma atividade com distribuição gratuita de livros durante o evento Mackenzie Voluntário. “Recebemos o convite do professor Jair Lapa e aceitamos na hora. Estamos felizes de também poder contribuir nesta ação solidária de âmbito nacional”.

O Programa Mackenzie Voluntário tem o objetivo de desenvolver a cultura do voluntariado em todo Brasil. Por meio deste programa, milhares de pessoas são mobilizadas para fazer o bem em suas comunidades. Em Poá, além da distribuição gratuita de livros, o evento contará ainda, das 10h às 16 horas, com massagem, limpeza facial, teste de glicemia, aferição de pressão, atividades circenses, oficina de Meio Ambiente, pipoca, algodão doce, cachorro quente, sorvete, pintura facial, zumba, xadrez, pula-pula, cama elástica e entrega de brinquedos para as crianças.

Vida Literária

O projeto Vida Literária realizou no final de setembro uma atividade com palestra sobre a importância da leitura e distribuição gratuita de livros. A ação aconteceu na escola estadual Professora Ivone da Silva de Oliveira (Poá) e contou com a participação de aproximadamente 200 estudantes.

Foi a vigésima atividade do projeto. Desde outubro de 2016 mais de 5 mil livros já foram entregues em escolas públicas e instituições que atendem crianças e jovens.

Todos os livros utilizados no projeto foram enviados pelos voluntários do Vida Literária e por pessoas de diversas regiões de São Paulo, após uma campanha de arrecadação feita pela Internet. Para contribuir com a iniciativa é fácil! Só enviar um e-mail para jornalistafernandes@gmail.com, que será combinado como o livro chegará ao projeto. Quem precisar de mais informações pode consultar os endereços: www.facebook.com.br/projetovidaliteraria e www.vidaliteraria.com.br.