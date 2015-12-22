Viviane aguarda definição de Tokuzumi para decidir seu futuro político para 2016

A vice-prefeita de Suzano, Viviane Galvão, fez um balanço do trabalho deste ano à frente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) de Suzano e, ao mesmo tempo, falou sobre política, na entrevista concedida ao DS, na última sexta-feira, dia 18. Sobre seu futuro político, afirmou que vai aguardar orientações do partido. Disse também que até o momento não sabe a posição do prefeito Paulo Tokuzumi (PSDB). “Ele não fez o anúncio oficial se ele sairá como candidato a prefeito e eu não tenho a intenção de brigar politicamente com ninguém. A verdade é que estou aguardando”. Em relação ao trabalho na Saspe, Viviane anunciou números. O Serviço Social atendeu 1.462 pessoas divididas entre serviços oferecidos em 50 cursos e oficinas profissionalizantes. Um saldo extremamente positivo. A democrata revelou que mesmo diante de um trabalho árduo, está satisfeita e muito contente. O Saspe de Suzano foi criado em 2013 e desenvolve ações de inclusão social e profissional para jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiências. Dentro das atividades realizadas pelo órgão estão cursos voltados para culinária, saúde, jardinagem, sustentabilidade, administração, entre outros. A entidade também desenvolve ações na área cultural. Leia a entrevista a seguir: Diário de Suzano: Entre os programas desenvolvidos pelo Saspe de Suzano, qual pode ser apontado como destaque? Viviane Galvão: Realizamos muitos projetos diferentes, mas aqui realizamos o trabalho de ação social em variadas vertentes. Como eu sou professora acredito que o que eu faço de melhor é trabalhar com educação, com escolas. DS: Quantas pessoas foram beneficiadas, direta e indiretamente pelo Saspe em 2015? Houve um crescimento em relação ao ano anterior? Viviane: Atendemos muita gente. Aqui na sede central como nos espaços descentralizados, é um entra e sai de pessoas frenético. O número indireto é incalculável. Já as pessoas que passaram pelos nossos cursos e oficinas foi de 1.462. Todos formados com certificado. DS: Como a senhora avalia os programas voltados para qualificação profissional? Quais os cursos mais procurados? Viviane: É importante destacar que nós primamos por qualidade. Esse é o principal ponto de partida. Fazemos questão de ter um padrão de excelência. Tanto que as nossas turmas não ultrapassam 25 pessoas. O Saspe não é apenas um cursinho. Fazemos questão que os professores sejam escolhidos por nós. Temos salas apropriadas, mesmo quando os cursos são em outros locais temos toda uma avaliação antes de colocar os cursos a disposição da população. DS: Para 2016, quais as novidades nesta área de qualificação profissional? Haverá novos cursos? Viviane: Trabalhos constantemente na reformulação dos nossos serviços. Na verdade, o curso é colocado a disposição conforme vamos conseguindo parceiros. A própria população, algum profissional que tenha condições e interesse em nos ajudar pode nos procurar para oferecer um curso. DS: Como a senhora define a preocupação do Saspe com a terceira idade? Viviane: Os idosos são uma parte da população que tem que ser inserida de uma forma efetiva na sociedade. Muitos falam da terceira idade, mas fazem pouco por ela. Mantemos diversas atividades especialmente para eles e iremos continuar investindo nisso. Temos o nosso coral permanente, que participa de atividades dentro de Suzano e também em alguns festivais em outras cidades. DS: O programa da Boa Visão seguirá em funcionamento? Viviane: Sim, esse é um projeto muito especial para mim. Ele atende crianças e idosos acima de 60 anos, ou seja, as duas pontas da pirâmide social. Oferecemos consultas para todas as crianças das escolas estaduais, municipais e do Sesi, em uma parceria com a Secretaria da Educação. No caso dos idosos, a parceria é feita com a Secretaria da Assistência Social. Ao todo, em 2015, foram doados 1.598 óculos. Lembrando que a verba para os óculos sai do Saspe. DS: Como tem sido a parceria entre o Saspe e a Secretaria do Meio Ambiente para a realização dos cursos sobre sustentabilidade? Viviane: Foi uma parceria muito positiva, tanto que já temos outros dois cursos sobre sustentabilidade agendados para fevereiro e março do ano que vem. DS: Faça um balanço do Projeto Cidadania "formação de jovens multiplicadores" e a parceria com o 32 Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (BPM/M). Viviane: Tudo que fazemos aqui no Saspe tem o envolvimento de alguma outra instituição. Já tivemos parceria com o Tiro de Guerra, com associações de bairro. A parceria com o 32° Batalhão é muito produtiva e engloba o nosso projeto de cidadania e a Secretaria de Educação. Todos os meses, nós levamos duas escolas até o 32º Batalhão para assistir uma palestra do Programa Educacional de Resistência e Combate às Drogas e Violência (Proerd). Foi uma ideia que deu muito certo. Tanto que também implantamos esse projeto para o pessoal do Tiro de Guerra, para que os jovens se tornem multiplicadores e possam levar os ensinamentos para outros jovens. DS: Como a população pode ficar ciente das atividades do Saspe? O aplicativo lançado em março deste ano segue funcionando? Viviane: Tudo que fazemos e disponibilizamos para a população é exposto no nosso site e continuamos com um aplicativo que nos ajuda muito na divulgação nas redes sociais. O boca a boca também é muito importante. Os próprios alunos também acabam atraindo outros interessados. DS: Sobre seu futuro político, quais são os planos para 2016? Tentará se candidatar a algum cargo? Viviane: Meus planos políticos estão devagar. Na verdade, estou um pouco na "moita" (risos). Ainda não sei como será o meu futuro político para 2016 e nem para os demais, mesmo porque isso depende de muitas coisas. Eu sou democrata e, como tal, tenho que esperar orientações do meu líder político, que é o (deputado estadual) Estevam Galvão, e também do atual prefeito. Sou uma mulher muito leal aos dois. Até o momento eu não sei a posição do Paulinho (Paulo Tokuzumi), ele não fez o anúncio oficial se ele sairá como candidato a prefeito e eu não tenho a intenção de brigar politicamente com ninguém. A verdade é que estou aguardando. DS: Qual avaliação da senhora sobre a atual gestão municipal? Apoiará uma possível reeleição do Tokuzumi? Viviane: Apoio a reeleição do Paulinho, se ele sair candidato a reeleição apoiarei e se ele me convidar eu sairei como vice novamente. Agora, se eu sou passível desse convite, se o partido dele acha interessante a minha continuação, eu não sei. Quanto a avaliação do mandato do Paulo, foi um mandato muito difícil, muito complexo. Acho que foi um mandato influenciado, primeiro, pela situação do País que foi degringolando aos poucos. O Brasil está vivendo uma crise social, econômica e política. Segundo pela questão de Suzano já ter vindo de dois mandatos da mesma linha ideológica do governo federal. Diante disso tudo, o Paulinho se fechou. Sei que ele vem lutando muito dentro da Prefeitura, mas até percebo ele meio depressivo. Eu espero que em 2016 ele supere essas dificuldades tão grandes, não só as dificuldades econômicas mas também a dificuldade política e pessoais. Não digo pessoais no sentido da família dele, essa eu penso que é muito sadia, mas sim problemas dele com ele mesmo. Vejo ele querendo dar o melhor dele para a cidade e ao ver que ele não conseguiu isso, talvez ele tenha se amargurado. DS: Como a senhora avalia suas ações como vice-prefeita? Viviane: Sai como vice-prefeita em uma situação muito emergencial. Foi uma situação difícil e eu me prontifiquei a sair no cargo e desde lá eu já avisei que sairia como vice-prefeita para trabalhar. Trabalhei muito durante a campanha e durante o mandato também contribui. As atribuições de um vice não são tão constantes, mas quando acionada dei a minha contribuição.